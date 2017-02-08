به گزارش خبرنگار مهر، هومن نامور شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی «نقد تصویر و تصویرگری از نگاه روانشناسی هنر» که با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان این حوزه در مرکز بهنشر(انتشارات آستان قدس رضوی) برگزار شد، با بیان این که انسان موجودی حداقل هفت بعدی است، اظهار کرد: این هفت بعد، ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، معنوی و هنری را شامل میشود.
وی بُعد هیجانی را مهمترین بُعد انسانی دانست که زندگی هر فرد را تعریف میکند و ادامه داد: هیجان آن چیزی است که بر مبنای آن منطقی عمل نمیکنیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که افراد از طریق حسهای خود ارتباط برقرار میکنند، به پنج حس شناخته شده انسان اشاره و تصریح کرد: بینایی قویترین حس فرد است که دیرتر از سایر حواس به تکامل میرسد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که امروزه حوزه روانشناسی بر این باور است که هر تصویر برابر با هزار کلمه است و افزود: این امر نشاندهنده اهمیت و اثرگذاری تصاویری است که در جامعه به خورد افراد داده میشود.
نامور با تأکید بر این که هنرمند برای تولید یک اثر هنری باید مخاطب خود و نیازهای وی را بشناسد، خاطرنشان کرد: هنرمند هنگام خلق اثر هنری نباید نسبت به محیط پیرامون خود «گارد» داشته باشد؛ باید بتواند با ایجاد هیجان به قلب مخاطب رسوخ کند؛ به عبارت دیگر برای رشد در سازمانبندی هنری باید نقش هیجان را افزایش داد.
بازار «سخت» کتاب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بازار کتاب را «سخت» توصیف و اظهار کرد: بخشی از این سختی مربوط به مردم و بخش دیگری از آن مربوط به ناشران است؛ به عبارت دیگر از طرفی کتاب، در سبد کالایی مردم جایگاه کمرنگی دارد و از طرف دیگر ناشران اگرچه توان خود را به کار نمیگیرند اما به فکر بازگشت سرمایه خود هستند.
وی با اشاره به فعالیت انتشارات «بهنشر»، عنوان کرد: کتابهایی که در این مجموعه انتشارات به چاپ میرسند، به دلیل حضور هیأت تحریریه اندیشمند و قوی، در حوزههای مختلف به درستی انتخاب شدهاند.
نامور به تصویرگری کتاب کودک نیز اشاره و تصریح کرد: انتشارات بهنشر در این حوزه عملکرد مطلوبی نداشته است؛ بهنشر به دلیل انتساب به آستان قدس رضوی وظیفه مذهبی دارد اما در زمینه تصویرگری کتاب کودک و نیز تولید و تألیف کتابهای این رده سنی شاید به اندازه سایر ناشران عملکرد در حد انتظاری نداشته است؛ شاید در این حوزه تنها حدود ۲۰ درصد از کتابها فروش خوبی داشته و به چاپ چندم رسیدهاند.
وی ادامه داد: بدون تردید مجموعه انتشارات بهنشر سرفصلها و دستورالعملهای از پیش تعریف شدهای دارد که از آنها عدول نمیکند؛ با این حال شاید این مجموعه در حوزه انتشار کتاب کودک، تصویرگری و استفاده از رنگ و لعاب برای آن تا ۱۵ سال پیش عملکرد بهتری داشت و از این انتشارات به عنوان یک شرکت خصولتی انتظار بیشتری میرود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تلاشهای انجام شده برای برگزاری این قبیل نشستهای تخصصی در مجموعه انتشارات بهنشر اشاره کرد و افزود: این امر نشاندهنده این است که اصرار برای پیشرفت در این مجموعه وجود دارد و این پیام مثبتی است.
علاقه مندان جهت اطلاع از برنامه های فرهنگی و همچنین مشاهده و تهیه سایر محصولات انتشارات آستان قدس رضوی می توانند به نشانی اینترنتی www.behnashr.com و یا فروشگاه های سطح شهر مشهد و نمایندگی های سراسر کشور مراجعه کرده و یا از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۳۲۰۹ و یا با شماره ۰۹۰۲۷۶۵۲۰۰۸ از طریق تلگرام با این انتشارات تماس برقرار کنند.
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