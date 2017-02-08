به گزارش خبرنگار مهر، هومن نامور شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی «نقد تصویر و تصویرگری از نگاه روان‎شناسی هنر» که با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان این حوزه در مرکز به‎نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) برگزار شد، با بیان این که انسان موجودی حداقل هفت بعدی است، اظهار کرد: این هفت بعد، ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، معنوی و هنری را شامل می‎شود.

وی بُعد هیجانی را مهم‎ترین بُعد انسانی دانست که زندگی هر فرد را تعریف می‎کند و ادامه داد: هیجان آن چیزی است که بر مبنای آن منطقی عمل نمی‎کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که افراد از طریق حس‎های خود ارتباط برقرار می‎کنند، به پنج حس شناخته شده انسان اشاره و تصریح کرد: بینایی قوی‎ترین حس فرد است که دیرتر از سایر حواس به تکامل می‎رسد.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که امروزه حوزه روان‎شناسی بر این باور است که هر تصویر برابر با هزار کلمه است و افزود: این امر نشان‎دهنده اهمیت و اثرگذاری تصاویری است که در جامعه به خورد افراد داده می‎شود.

نامور با تأکید بر این که هنرمند برای تولید یک اثر هنری باید مخاطب خود و نیازهای وی را بشناسد، خاطرنشان کرد: هنرمند هنگام خلق اثر هنری نباید نسبت به محیط پیرامون خود «گارد» داشته باشد؛ باید بتواند با ایجاد هیجان به قلب مخاطب رسوخ کند؛ به عبارت دیگر برای رشد در سازمان‎بندی هنری باید نقش هیجان را افزایش داد.

بازار «سخت» کتاب

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بازار کتاب را «سخت» توصیف و اظهار کرد: بخشی از این سختی مربوط به مردم و بخش دیگری از آن مربوط به ناشران است؛ به عبارت دیگر از طرفی کتاب، در سبد کالایی مردم جایگاه کمرنگی دارد و از طرف دیگر ناشران اگرچه توان خود را به کار نمی‎گیرند اما به فکر بازگشت سرمایه خود هستند.

وی با اشاره به فعالیت انتشارات «به‌نشر»، عنوان کرد: کتاب‎هایی که در این مجموعه انتشارات به چاپ می‎رسند، به دلیل حضور هیأت تحریریه اندیشمند و قوی، در حوزه‎‌های مختلف به درستی انتخاب شده‎اند.

نامور به تصویرگری کتاب کودک نیز اشاره و تصریح کرد: انتشارات به‎نشر در این حوزه عملکرد مطلوبی نداشته است؛ به‎نشر به دلیل انتساب به آستان قدس رضوی وظیفه‎ مذهبی دارد اما در زمینه تصویرگری کتاب کودک و نیز تولید و تألیف کتاب‎های این رده سنی شاید به اندازه سایر ناشران عملکرد در حد انتظاری نداشته است؛ شاید در این حوزه تنها حدود ۲۰ درصد از کتاب‎ها فروش خوبی داشته و به چاپ چندم رسیده‎اند.

وی ادامه داد: بدون تردید مجموعه انتشارات به‏نشر سرفصل‎ها و دستورالعمل‎های از پیش تعریف شده‎ای دارد که از آن‎ها عدول نمی‎کند؛ با این حال شاید این مجموعه در حوزه انتشار کتاب کودک، تصویرگری و استفاده از رنگ و لعاب برای آن تا ۱۵ سال پیش عملکرد بهتری داشت و از این انتشارات به عنوان یک شرکت خصولتی انتظار بیشتری می‎رود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تلاش‎های انجام شده برای برگزاری این قبیل نشست‎های تخصصی در مجموعه انتشارات به‎نشر اشاره کرد و افزود: این امر نشان‎دهنده این است که اصرار برای پیشرفت در این مجموعه وجود دارد و این پیام مثبتی است.

علاقه مندان جهت اطلاع از برنامه های فرهنگی و همچنین مشاهده و تهیه سایر محصولات انتشارات آستان قدس رضوی می توانند به نشانی اینترنتی www.behnashr.com و یا فروشگاه های سطح شهر مشهد و نمایندگی های سراسر کشور مراجعه کرده و یا از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۳۲۰۹ و یا با شماره ۰۹۰۲۷۶۵۲۰۰۸ از طریق تلگرام با این انتشارات تماس برقرار کنند.