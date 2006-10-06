غلامحسين نوذري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت مذاكرات ايران با ژاپني ها درباره قرارداد آزادگان گفت : قرارداد ايران و ژاپن يك قرارداد مشاركت بوده ميان شركت اينپكس ژاپن و نيكو كه براساس آن مقرر شده بود 75 درصد از سهام آن متعلق به شركت ژاپني و 25 درصد مابقي نيز به شركت نيكو تعلق داشته باشد .

وي افزود : درنتيجه براساس اين قرارداد عمليات اجرايي به عهده شركت اينپكس بود اما اين شركت در اجراي پروژه با تاخير روبرو بوده و تمديد درخواست مهلت را نيز مي كرد .

به گفته مدير عامل شركت ملي نفت ايران ، اين درحالي بود كه ايران نيز به دليل حسن روابط خود با ژاپني ها به اين درخواست ها تاكنون پاسخ مثبت داده ، اما در زمان حاضر تمديد اين مهلت ها بيش از اين مقدور نيست .

نوذري با اشاره به وضعيت كنوني قرارداد گفت : مذاكرات ايران و ژاپن از روز شنبه گذشته آغاز شده و تا روز پنج شنبه نيز ادامه داشته است اما در اين مذاكرات تلاش مي شود ژاپني ها در قرارداد آزادگان حفظ شوند با اين تفاوت كه ممكن است سهام آنها به يك سهام محدود شده واحتمالا به ده درصد كاهش يابد .

وي افزود : بدين ترتيب اكثريت سهام به شركت نيكو تعلق مي گيرد و شركت نيكو خود با استفاده از پيمانكاران داخلي يا خارجي قرارداد را پيش مي برد .

نوذري تاكيد كرد : اگر چه اين عوامل بر روي ميز مذاكره همچنان در حال بررسي هستند اما در صورت اتخاذ چنين تصميمي ژاپني ها از عمليات اجرايي پروژه خارج مي شوند و تنها سهم محدودي را خواهند داشت .

وي درباره نحوه برداشت از اين ميدان گفت : در اين ميدان 6 حلقه چاه نفتي حفر شده است و يكي از برنامه ها آن است كه با استفاده از اين تعداد چاه يا حفر چاه هاي ديگر بتوانيم در فاز اول 25 هزار بشكه نفت برداشت كنيم و بقيه ميدان را نيز با استفاده از درآمد همين چاه ها توسعه دهيم .

وي تصريح كرد : يا اينكه شركت نيكو با گرفتن پيمانكار با حفظ سهام خود ميدان را توسعه دهد يا اينكه شركت نيكو با تفويض كامل سهام خود به يك شركت ديگر توسعه ميدان را واگذار كند .

وي تاكيد كرد : در هر حال مذاكرات ايران و ژاپن ادامه دارد و پيش بيني مي شود ژاپني ها تعداد محدودي سهام در اين قرارداد داشته باشند ولي بايد در انتظار به نتيجه رسيدن آن باشيم .