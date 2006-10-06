مولف كتاب كودك به حقوق واقعي اش نمي رسد





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، نيك طلب تا امروز با حوزه هنري تهران ، مجلات رشد ، آموزش و پرورش ، شوراي شعر سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، مجله سوره نوجوانان و ... همكاري داشته است .

كتابهاي « پيشواز روشني » ، نشر جوانه 1371، « مجموعه ‌هاي گلبانگ تربيت ويژه سرود شماره 4 تا 10 اداره كل فرهنگي هنري وزارت آموزش و پرورش » و « پنجره‌هاي آسمان » ، نشر افق 1378 از جمله آثار چاپ شده اوست .



كتاب پيشواز روشني دركتاب سال كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و كتاب سال سروش نوجوان در سال 1373 برنده جايزه شده است .



مشكلات حوزه كتاب كودك از زبان اين شاعر :



اين شاعر معتقد است مولف و تصويرگر ، دو صنف مختلف هستند و هر كدام حقوق خودشان را از ناشر مي خواهند . به گفته وي ، درحال حاضردر حوزه كتاب كودك ، مولف به حق واقعي خودش نمي رسد ، چون درصدها پايين است و خريد قطعي هم با قيمت پايين انجام مي شود. اما اينكه تصويرگران از حق خودشان دفاع مي كنند و چيزي كه حقشان است دريافت مي كنند منافاتي با حق مولف ندارد.



بابك نيك طلب معتقد است كه مشكل فقط تصويرگري و تاليف نيست ، بلكه قانونمند شدن اين مسير است كه اين قانونمند شدن توسط ناشر، مولف ، تصويرگر و توزيع كننده به صورت همزمان صورت پذير است .



به نظر وي ، به دلايل مختلف يك مولف حقوق حقي خودش را نمي تواند از ناشر بگيرد مثلا اگركتابي را حق تاليف درصدي با ناشر حساب كنند بسياردرصد پاييني درنظرگرفته مي شود، درحالي كه تصويرگرها به اين شيوه عمل نمي كنند آنها تصوير خودشان را مي فروشند و قيمتي را براي تصوير كتاب تعيين مي كنند و ناشر موظف است كه آن شراط را بپذيرد. البته هميشه اين موضوع صادق نيست چون ناشرها و مولف ها با هم متفاوتند و روابط اينها با همديگر فرق مي كند .



آثار :



گاهنامه شعر نوجوانان

آسياب ، بچرخ ، بچرخ