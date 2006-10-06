بازنويسي قصه هاي مثنوي به زباني ساده

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، وي سپس به تهران سفر كرد و در همان جا ساكن شد و تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم در رشته رياضي ادامه داد . او مدت ده سال نويسنده برنامههاي راديويي بوده و مسئوليت هاي مختلفي را نيز برعهده داشته است.
از جمله مسئوليت هاي جعفر ابراهيمي شاهد ، مديريت شوراي شعر كانون پرورش فكري (از سال 1360 تا هنگام بازنشستگي در سال 1380)، سردبيري جنگ ادبي آيش ، شش دوره دبيري جشنواره مطبوعات ، دو دوره دبيري جشنواره كتاب كانون پرورش فكري و چند دوره داوري كتاب سال بوده و با موسسة كيهان ، صدا و سيما، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و انتشارات اميركبير نيز همكاري داشته است ، از قلم وي حدود 100 كتاب براي گروههاي سني مختلف به رشته تاليف درآمده است .
اين شاعر و نويسنده ، همچنين جوايز و موفقيت هاي بسياري را در زمينه آثار ادبي به خود اختصاص داده است كه از بين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد : يك سنگ و يك دوست: كتاب سال 67 ، آواز پوپك : كتاب سال 72، آسمان ابري نيست : برنده جايزه كانون در سال 74، آب مثل سلام : برنده جايزه كانون، خورشيدي اينجا خورشيدي آنجا : كتاب برگزيده شوراي كودك ، بوي گنجشك : كتاب برگزيده سروش نوجوان ، در كوچه هاي خيس : برندة ديپلم افتخار به جشنواره كانون، پلي به سوي شعر (فصل خون مهتاب) : كتاب سال و برندة جايزه اول جشنواره كانون.
آثار:
وقتي سايه ها سنگ مي شوند (نقد شعر)، پلي به سوي شعر ، زندگي نامه پيامبر(ص) ، زندگي نامه حضرت علي (ع) ، حكايت ارديبهشت ( زندگي نامه حضرت فاطمه (س) بازنويسي قصه هاي شيرين مثنوي ( سه جلد) ، بيست و هشت قصه از مصيبت نامه عطار، پروين ( زندگينامه پروين اعتصامي ) .
مجموعه شعر نوجوانان :
آواز پوپك ، آسمان ابري نيست ، بوي گنجشك ، بوي كال ياس ، سبزپوش مهربان .
رمان نوجوانان :
يك سنگ و يك دوست، در سوگ سهراب، در كوچههاي خيس، شبهاي بيفانوس.
قصه نوجوانان : همزاد
مجموعه شعر كودكان :
آمدهام دوست بدارم، شعري از گربه و موش، خورشيدي اينجا خورشيدي آنجا، آب مثل سلام، مثل ياس.
رمان كودكان :
ماجراهاي جوري جورتان ، گلدره و گلتاج ، جادوگران سرزمين بي سايه .
قصه كودكان :
خاله سلطان ، آن شب كه باران آمد ، خرگوش و رودخانه ، قارچ ها در باران .
آثار ديگر اين پديدآورنده :
گل باغ آشنايى
اى ايران
وقتي سايه ها سنگ مي شوند
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