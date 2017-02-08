لزوم اصلاح ساختارها درنگاه به کودکان کم توان و معلول

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان، با اشاره به ایام الله دهه فجر، افزود: دهه فجر فرصتی است تا بنشینیم و مسیر رفته را آسیب شناسی کنیم و ببینیم چه کردهایم.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد جمعیت دانشآموزان تفاوتهایی دارند که باید در این زمینه به آنها توجه داشت، گفت: هر چه سطح بهداشت بالاتر رود به طور قطع معلولیتهای ما کمتر خواهد شد.
قدمی تاکید کرد: ، ادامه داد: ابتدا برای قشری که درصد بیشتر جامعه را تشکیل میدهند رفاه را بالا ببریم و نگاه دیگر این است که عدالت را برای همه مردم فراهم کنیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: هر قشری حق دارد از امکانات بهره ببرد و بر همین اساس باید توجه کرد که ۳ درصد جمعیت آسیب دیده ذهنی هستند و ضریب هوشی زیر ۷۰ دارند و همه این افراد حق دارند که درس بخوانند و از امکانات آموزشی استفاده کنند.
قدمی افزود: آمارها نشان میدهد که کودکانی که دچار معلولیتهای ذهنی هستند در خانوادههایی متولد شدهاند که شرایط مالی و فرهنگی پایینی دارند و در مقابل، ۹۰ درصد کودکان اوتیسمی در خانوادههایی که والدین تحصیلات بالایی دارند به دنیا میآیند.
وی تصریح کرد: هزینههای صرف شده در خصوص کودکان دارای تفاوتهای ذهنی ۴ برابر یک دانشآموز معمولی است و کودکان مبتلا به اوتیسم نیز ۵ برابر هزینهبر هستند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: عدهای را داریم که ضریب هوشی به مراتب بالایی دارند و یک عدهای را هم در کنار اینها داریم که ضریب هوشی پایینتر دارند و یک نگاه در جامعه میگوید اینها را از هم جدا کنیم.
قدمی افزود: دانشآموزان استثنایی قشری هستند که باید به آنها به سبب تفاوتهایی که دارند توجه ویژه میخواهند و باید طوری با اینها برخورد کنیم که از خدمات ویژه برخوردار شوند.
وی به نگاه مثبت دولت در حوزه آموزش کودکان با توانایی محدودتر اشاره کرد ویاد آورشد: در سال جاری ۷۰ میلیارد ریال سازمان آموزش و پرورش استثنایی فقط برای درمان کودکان استثنایی هزینه پرداخت کرده و دولت سالانه برای هر دانش آموز عادی ۲۵ میلیون ریال هزینه صرف می کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ابراز کرد: دولت برای دانش آموزان کم توان، معلول و اوتیسمی چهار تا پنج برابر یک دانش آموز عادی هزینه صرف می کند.
قدمی با بیان اینکه ازدواجهای فامیلی میتواند زمینهساز بسیاری از این مشکلات ذهنی و جسمی باشند، گفت: تغییر فرهنگ ازدواج و گسترش گرایش به ازدواج فامیلی، خطر افزایش تولد فرزندان معلول را در زنجان بالا برده است.
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