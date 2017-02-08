لزوم توجه جدی به نیازهای محرومان در رویکردهای جدید کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی در دیداری که با یکدیگر داشتند، در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه مددجویی استان و به ویژه شهرستان شبستر به بحث و گفت و گو نشستند.

لزوم توجه به نیازهای محرومان در رویکردهای جدید کمیته امداد

نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه در این دیدار گفت: کمیته امداد با شناسایی نیازهای مددجویان نسبت به تأمین هزینه‌های درمان، احداث مسکن، تحصیل فرزندان، اهدای جهیزیه، اعطای وام‌های کارگشایی و اشتغال تا رسیدن به توانمندی خانواده‌ها اقدام می‌کند و این رویکرد ستودنی است.

معصومه آقاپور رویکردهای کمیته امداد در خودکفایی و اشتغالزایی مددجویان را مناسب ارزیابی و تصریح کرد: امیدواریم کمیته امداد در رویکرد های جدیدی که در پیش گرفته است، منشا خدمات بیشتر و مطلوب تر به محرومان جامعه شود.

نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود محرومیت ها در بسیاری از روستاهای استان، از آمادگی نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی برای کمک به کمیته امداد استان در خدمت به مددجویان و نیازمندان خبر داد.

بهره مندی بیش از ۵ هزار مددجو از وام کارگشایی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه در سال‌جاری دو هزار و ۷۹۱ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت ایجاد شده است، افزود: در جهت اجرای طرح‌های خوداشتغالی به مددجویان تحت پوشش بیش از ۳۹۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال و خودکفایی پرداخت شده است.

محمد کلامی با بیان اینکه کمک های مردم و خیران هر شهرستان برای نیازمندان همان شهرستان هزینه می شود، گفت: کمیته امداد با شناسایی نیازهای مددجویان در زمینه تأمین هزینه‌های درمان، احداث مسکن، تحصیل فرزندان، اهدای جهیزیه، اعطای وام‌های کارگشایی و اشتغال تا رسیدن به توانمندی خانواده‌ها اقدام می‌کند.

وی در ادامه اظهار داشت: ۱۱۱ هزار مددجوی تحت حمایت مستمری ماهانه از این نهاد دریافت می کنند و علاوه بر این امسال به بیش از پنج هزار نفر وام کارگشایی به مبلغ ۶۶ میلیارد ریال پرداخت شده و سه هزار و ۱۷۰ خانوار از ابتدای سال جاری تاکنون خودکفا و از چرخه حمایتی کمیته امداد استان خارج شده اند که از این تعداد یک هزار و ۱۹۱ نفر مددجوی کمک معیشت بگیر و یک هزار و ۲۷۸ نفر فرزند مددجو بوده اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سال جاری با مساعدت مردم خیر استان بیش از ۷۰ میلیارد ریال صدقه جمع آوری شده است، خاطر نشان کرد: صدقات جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش یافته است.

کلامی با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۹۱۵ جهیزیه و کمک هزینه ازدواج با هزینه ای بیش از ۳۳ میلیارد ریال به نوعروسان اهدا شده است، افزود: اکنون ۸۳۰ نفر در نوبت دریافت جهیزیه و کمک هزینه ازدواج هستند که با کمک خیران می توانند به خانه بخت بروند.