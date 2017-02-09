دغدغه مجلس تصویب تسهیلات مالی و فرهنگی برای کاهش سن ازدواج است

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات سیاست های حمایتی مجلس از ازدواج و فرزندآوری بهنگام اشاره و ابراز کرد: ما در مجلس به دنبال کاهش سن ازدواج هستیم،‌زیرا منشا مشکل فرزندآوری و کاهش جمعیت نیز تاخیر در ازدواج است.

وی با بیان اینکه مجلس تسهیلات اقتصادی (مانند اشتغال مردان متاهل) و فرهنگی را در راستای زمینه سازی ازدواج بهنگام جوانان مد نظر دارد، ادامه داد: در گام بعد درصدد هماهنگ سازی محیط تحصیل و محیط کار برای مادران دارای فرزند هستیم تا مادران دارای فرزند که شاغل هستند از نقش های اجتماعی و تحصیلی خود بازنمانند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این یک هدف گزاری کلی است که بخشی از قوانین آن در قالب کمک های مالی یا تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی تصویب شده و منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه نیز مواردی همچون بازنشستگی پیش از موعد، کاهش ساعت کار و افزایش مرخصی زایمان برای بانوان متاهل در نظر گرفته شده است.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: در همین راستا دستورالعملی نیز برای وزارت بهداشت و صداسیما تهیه شده تا در حوزه تربیت، آموزش و فرهنگسازی ازدواج و فرزنداوری بهنگام اقداماتی داشته باشند.

آموزش های پیش از ازدواج برای جوانان و خانواده ها ضروری است

وی در ادامه درباره نقش آموزش های ارائه شده به زوج های دانشجو در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت در تحکیم زندگی آنان خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد متاسفانه هر چه سن و تحصیلات بیشتر می شود نرخ طلاق افزایش می یابد.

نماینده مجلس اضافه کرد: این امر ناشی از دشواری تطبیق شخصیتی همسران در سنین بالا و نیز بالابودن سطح انتظارات همسران است که با توجه به استقلال اقتصادی آنان زمینه جدایی را فراهم می کند. بنابراین هر چه آموزش مهارت های زندگی بیشتر باشد این تبعات کمتر خواهد بود.

وی با تأکید براینکه باید به سمت آموزش های پیش از ازدواج حرکت کنیم، تصریح کرد: آموزش های پیش از ازدواج هم برای جوانان و هم خانواده های آنان باید در محتوای آموزشی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

زندگی مشترک تمرینی برای از خودگذشتگی است

وی در توصیه به زوج های جوان برای همسفرماندن تا پایان راه تاکید کرد: اینکه نماز یک فرد متاهل ارزش بیشتری از فرد مجرد دارد برای این است که انسان مجرد همه هستی را حول خود و برای خود می بیند اما بعد از ازدواج همسر و فرزند هم جزوی از وجود او می شوند و به نوعی از خودگذشتگی می رسد که از مراحل عبودیت است.

نماینده مجلس اضافه کرد: در واقع زندگی مشترک تمرینی برای از خودگذشتگی است و بالاترین دستاورد ازدواج که سبب پایداری آن می شود، همین است که همسران صرفا به فکر خود نباشند.