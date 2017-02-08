امکانات استان البرز برای برگزاری جام جهانی کشتی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لایق در حاشیه انتخابات ریاست هیئت کشتی استان البرز که بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خوشحالیم پس از مدت ها تکلیف هیئت کشتی استان البرز مشخص شد و امیدوارم حمید یاری بتواند انتظارات اهالی کشتی این استان را برآورده کند.

به گفته لایق کرج ظرفیت زیادی در ورزش کشتی دارد و قهرمانانی چون جوادی و حیدری را به جامعه ورزش کشور تحویل داده است.

دبیر فدراسیون کشتی با اشاره به این که کشتی البرز باید به جایگاه اصلی خود برسد، گفت: این کار تنها با همدلی اهالی کشتی این استان رخ خواهد داد برای فدراسیون کشتی فرقی ندارد چه کسی رئیس بشود.

لایق در بخش دیگری اضافه کرد: برای اینکه جام جهانی کشتی در البرز برگزار شود باید این استان از امکانات بیشتری برخوردار باشد در این زمینه ضعف هایی وجود دارد و امکانات این استان برای برگزاری مسابقاتی همچون جام جهانی کافی نیست.