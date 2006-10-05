كارشناسان انرژي هسته اي آمريكا بزودي به مصر مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سفير آمريكا گفت: "يك هئيت از كارشناسان انرژي هسته اي آمريكا بزودي براي ارايه تجارب خود" به همتايان مصري راهي مصر مي شوند.

خبرگزاري خاورميانه مصر "منا"، سفير آمريكا زمان دقيقي براي اين ديدار اعلام نكرد اما بار ديگر تاكيد كرد كه آمريكا آماده كمك به برنامه انرژي هسته اي مصر است كه اين كشور درصدد احياي مجدد آن مي باشد.

"جمال مبارك" فرزند حسني مبارك رئيس جمهوري مصر نوزدهم سپتامبر گذشته اعلام كرد كه دولت اين كشور برنامه انرژي هسته اي صلح آميز خود را از سرخواهد گرفت.

مصر در زمان رياست جمهوري جمال عبد الناصر يك مركز تحقيقات هسته اي را ايجاد كرد اما بعد از حادثه نيروگاه هسته اي چرنويل شوروي سابق برنامه هسته اي خود را در سال 1976 ميلادي متوقف كرد.

رئيس جمهوري مصر نيز دو روز پيش قصد كشورش براي از سرگيري برنامه صلح آميز هسته اي خود را اعلام كرده بود.