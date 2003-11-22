

اللهمّ ارْزُقْني فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ القَدْرِ

وصَيّرْ أموري فيهِ من العُسْرِ الى اليُسْرِ

واقْبَلْ مَعاذ يري

وحُطّ عنّي الذّ نب والوِزْرِ

يا رؤفاً بِعبادِهِ الصّالِحين





خدايا در اين روز فضيلت شب قدر رانصيبم فرما

و در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى تغيير ده

و عذرهايم را بپذ ير

واز من گناه وبارگران را فرود آر

اى مهربان به بندگان شايسته خويش



گفتار نور :







قال الصادق (عليه السلام)

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذ لك صيام ثلاثة ايام من كل شهر.

امام صادق عليه السلام فرمود:

هر كس كار نيكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

وسائل الشيعه، ج 7، ص 313، ح 33



