یک سوم بودجه مصوب سیستم آبیاری نوین در استان مرکزی محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان مرکزی، علی بابایی اظهار داشت: در سفر هیات دولت به استان مرکزی، یک هزار و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و توسعه سیستم آبیاری نوین برای سال های ۹۵ و ۹۶ اختصاص یافته است.

وی افزود: ۴۴۰میلیارد ریال از این اعتبار برای سال ۹۵ ابلاغ شده که از این رقم ۱۲۰میلیارد ریال تاکنون وصول شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: کمبود آب یکی از دغدغه های کشاورزان و متولیان این بخش است و هرچند اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام شده، اما کافی نیست.

بابایی افزود: یکی از راه های کاهش مصرف آب کشاورزی استفاده از سیستم های آبیاری نوین است که تاکنون ۵۷هزار هکتار از اراضی این استان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

وی تاکید کرد: ظرفیت بخش کشاورزی استان برای این حوزه ۱۶۰هکتار است که نشان دهنده فاصله زیاد تا ظرفیت موجود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تجهیز آبیاری مزارع کشاورزی به سیستم نوین در اولویت برنامه جهاد کشاورزی است که به معنای افزایش واحد سطح نیست.

وی اظهار کرد: افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی از دیگر اولویت های جهاد کشاورزی است و در سال های اخیر دو هزار و ۲۰۰دستگاه تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی به تجهیزات کشاورزی استان اضافه شده است.

بابایی بیان کرد: مشکلات پس از تولید از مسائلی است که بهره برداران محصولات کشاورزی با آن مواجه هستند و ضروری است بخش پس از تولید ساماندهی شود.

وی گفت: توسعه صنایع تبدیلی که کمتر به آن پرداخته شده، می تواند مشکلات پس از تولید را تا اندازه زیادی کاهش داده و دست واسطه ها را کوتاه کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تلاش مستمر بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی استان باعث شد تا این خطه بعد از خراسان رضوی، دومین استان از نظر تعداد تولیدکننده کشاورزی برتر و ملی باشد.

وی گفت: استان مرکزی با وجود آوازه صنعتی بودن با تولید سه درصد محصولات کشاورزی، جایگاه مطلوبی در کشور دارد و این نشان دهنده ظرفیت بالا در این بخش اقتصادی است.