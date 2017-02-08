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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی مطرح کرد:

نماینده آلیش خراسان شمالی درراه رقابت‌های جام ارکینبایف قرقیزستان

نماینده آلیش خراسان شمالی درراه رقابت‌های جام ارکینبایف قرقیزستان

بجنورد- سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی از اعزام نماینده آلیش استان به همراه اعضای تیم ملی به رقابت‌های جام ارکینبایف قرقیزستان خبر داد.

امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های بین‌المللی جام یادبود ارکینبایف از ۲۵ تا ۲۸ اسفندماه امسال در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود.

علوی زاده افزود: آسیه شجاعی در وزن مثبت ۷۵ کیلوگرم به همراه پنج نماینده دیگر تیم ملی در مسابقات آلیش شرکت می‌کند.

وی تصریح کرد: همچنین در وزن ۵۵ کیلوگرم زهرا یزدانی، در وزن ۶۰ کیلوگرم زهرا محمودی، در وزن ۶۵ کیلوگرم هانیه قدرتی پور، در وزن ۷۰ کیلوگرم سمانه خجسته، در وزن ۷۵ کیلوگرم زهرا مجدی و در وزن مثبت ۷۵ کیلوگرم آسیه شجاعی اعضای تیم ملی بانوان کشور را تشکیل می‌دهند.

سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی گفت: مربی ارشد تیم فراست مبتدی است و ملیحه فضلی و نرگس خسروی به‌عنوان مربیان و معصومه بابایی سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

کد مطلب 3901423

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