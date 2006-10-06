به آقاي دادكان توصيه مي كنم استعفا ندهد / فيفا نمي تواند در امور فوتبال ايران دخالت كند

به گزارش خبرنگار مهر ، داريوش مصطفوي دبير موقت فدراسيون فوتبال در بخش ويژه راديو گفتگو حاضر شده و به سوالات مطرح شده در اين برنامه پاسخ گفته است. اين برنامه امشب( جمعه 14 مهرماه) ساعت 23 از راديو گفتگو روي موج FM رديف 103/9 پخش خواهد شد.

دبير موقت فدراسيون فوتبال دراين برنامه پاسخ صحبت هاي محمددادكان را داده است كه چند هفته پيش با حضور در همين برنامه از اتهامات وارده دفاع كرده بود.

مصطفوي دربخشي ازاين گفتگو گفته است: همين جا به آقاي دادكان توصيه مي كنم تا ازسمت رياست فدراسيون فوتبال استعفا ندهد تا مشخص شود در پايان اين ماجرا چه كسي پيروز خواهد شد.

دبيرموقت فدراسيون فوتبال دربخش ديگري از صحبت هايش خاطرنشان مي كند: فوتبال و ليگ ما كاملا دولتي است و فيفا نمي تواند در امور فوتبال ايران دخالت كند.

مصطفوي در بخش ديگري از اين گفتگو به نامه محمد دادكان براي روساي سه قوه اشاره كرده و مي گويد: با نوشتن اين نامه، دادكان موضوع كناره گيري اش از فوتبال را سياسي كرده كه ما قصد داريم اين موضوع را به فيفا گزارش كنيم.

دبير فدراسيون فوتبال در اين گفتگو حرفها و مسائل ديگري را هم مطرح كرده است كه امشب از راديو گفتگو پخش خواهد شد. اين گفتگو توسط مازيار ناظمي انجام شده است.