برگزیدگان مرحله اول یازدهمین سوگواره نواها و اشعار آیینی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر سوگواره نواها و اشعار آئینی هیات رزمندگان اسلام از مشخص شدن برگزیدگان نهایی دو رشته از سه رشته مسابقه سوگواره خبر داد و برنامه اختتامیه سوگواره را نیز اعلام نمود.

مصطفی زیبایی نژاد در این توضیحات بیان کرد: با اعلام پایان زمان فراخوان سوگواره یازدهم تعداد حدود ۳۶۰۰ اثر در بخش شعر و همچنین بیش از ۷۰۰ اثر در بخش مداحی و دعاخوانی توسط نوجوانان و جوانان سراسر کشور برای دبیرخانه های استانی ارسال گردید که از این میان بعد از دو مرحله داوری در بخش مداحی تعداد ۳۶ نفر و در بخش دعاخوانی ۱۲ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

وی افزود: همچنین داوری مرحله اول و دوم و سوم شعر نیز به پایان رسیده است و ۱۷ اثر در این بخش به مرحله نهایی راه پیدا نموده اند که انشاالله مرحله نهایی این بخش از سوگواره در روزهای آینده برگزار خواهد شد و پس از مشخص شدن نتایج، برگزیدگان نهایی اعلام خواهند شد تا در مراسم آیین اختتامیه شرکت نمایند.

زیبایی نژاد درباره مرحله نهایی دو بخش مداحی و دعاخوانی نیز گفت: مرحله نهایی بخش مداحی و دعاخوانی در مقاطع سنی مشخص شده روز پنجشنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ در تهران از صبح تا بعدازظهر به صورت حضوری و با حضور داوران برگزار خواهد شد و در همان روز برگزیدگان نهایی مشخص خواهند شد.

دبیر سوگواره نواها و اشعار آیینی همچنین درباره برنامه اختتامیه افزود: این سوگواره توسط هیات رزمندگان اسلام و با مشارکت سازمان بسیج مداحان کشور، شبکه دو سیما، شهرداری تهران و سازمان بسیج دانش آموزی برگزار شده است و پس از پایان یافتن مسابقه در بخش های مختلف، روز پنجشنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری آیین اختتامیه با سخنرانی تولیت محترم آستان قدس رضوی حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی و با حضور مسئولین، مداحان و شعرای آیینی پیشکسوت و جوان میهن اسلامی در تالار ایوان شمس از ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است علاقه مندان می توانند اسامی برگزیدگان مرحله اول را در سایت هیات رزمندگان اسلام به آدرس www.eheyat.com مشاهده نمایند.

شرکت در مراسم آیین اختتامیه برای عموم مردم آزاد است.