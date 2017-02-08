رشد اقتصادی کشور از منفی ۲.۲ درصد به ۵.۴ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صادقزاده ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای دانشبنیان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی بخش صنعت باید به ۱۳.۵ درصد برسد.
وی بیان داشت: در برنامه ششم متوسط رشد اقتصادی به صورت سالانه ۸ درصد پیشبینی شده است.
صادقزاده با اشاره به پرداخت تسهیلات رونق تولید اظهار داشت: در سال جاری پنج هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در کشور تسهیلات رونق تولید دریافت کردند.
وی تصریح کرد: هر کدام از این واحدها از یک تا سه میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در یافت کردند.
صادق زاده ایجاد بهرهوری از واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری را یکی از عوامل افزایش رشد اقتصادی کشور عنوان کرد.
وی افزود: در سال جاری در استانهای مختلف کشور بسیاری از واحدهای تولیدی از حالت راکد و نیمه فعال با دریافت تسهیلات رونق، فعال شده وبه چرخه تولید بازگشتند.
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