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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت:

رشد اقتصادی کشور از منفی ۲.۲ درصد به ۵.۴ درصد رسیده است

رشد اقتصادی کشور از منفی ۲.۲ درصد به ۵.۴ درصد رسیده است

یاسوج- معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اقتصادی کشور از منفی ۲.۲ درصد به ۵.۴ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صادق‌زاده ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای دانش‌بنیان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی بخش صنعت باید به ۱۳.۵ درصد برسد.

وی بیان داشت: در برنامه ششم متوسط رشد اقتصادی به صورت سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده است.

صادق‌زاده با اشاره به پرداخت تسهیلات رونق تولید اظهار داشت: در سال جاری پنج هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در کشور تسهیلات رونق تولید دریافت کردند.

وی تصریح کرد: هر کدام از این واحدها  از یک تا سه میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در یافت کردند.

صادق زاده ایجاد بهره‌وری از واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری را یکی از عوامل افزایش رشد اقتصادی کشور عنوان کرد.

وی افزود: در سال جاری در استانهای مختلف کشور بسیاری از واحدهای تولیدی از حالت راکد و نیمه فعال با دریافت تسهیلات رونق، فعال شده وبه چرخه تولید بازگشتند.

کد مطلب 3901461

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