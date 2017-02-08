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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

حکم مولاوردی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان تمدید شد

حکم مولاوردی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان تمدید شد

طی حکمی از سوی رئیس جمهور، شهیندخت مولاوردی به مدت سه سال دیگر به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، حسن روحانی رئیس جمهور طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به مدت سه سال دیگر به عنوان نماینده خود در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است: سرکار خانم شهیندخت مولاوردی در اجرای تبصره (۲) و بند (۳) ماده (۲)آئین نامه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان مصوب ۱۷/۴/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۹ شورای مذکور، به موجب این حکم برای مدت سه سال دیگر به عنوان نماینده رئیس جمهور در «شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده» منصوب می شوید. توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.                                                                                                                                                                                                                                                      

حسن روحانی

کد مطلب 3901468

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