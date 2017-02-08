حکم مولاوردی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان تمدید شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، حسن روحانی رئیس جمهور طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به مدت سه سال دیگر به عنوان نماینده خود در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است: سرکار خانم شهیندخت مولاوردی در اجرای تبصره (۲) و بند (۳) ماده (۲)آئین نامه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان مصوب ۱۷/۴/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۹ شورای مذکور، به موجب این حکم برای مدت سه سال دیگر به عنوان نماینده رئیس جمهور در «شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده» منصوب می شوید. توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی