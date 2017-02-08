تظاهرات طرفداران «مقتدی صدر» باعث تخلیه پارلمان عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «آرام شیخ محمد» نائب رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که پارلمان این کشور تخلیه شده است.

وی تصریح کرد: هیأت رئیسه پارلمان عراق به دلیل ترس از حمله به ساختمان پارلمان توسط تظاهرات کنندگان، تصمیم به تخلیه آن گرفتند.

طرفداران مقتدی صدر در ورودی‌های پارلمان عراق تظاهارات کرده اند و ترس از آن می‌رود که همچون گذشته، بار دیگر معترضان وارد منطقه سبز و سپس پارلمان شوند.

مردم عمدتا طرفدار مقتدی صدر برای ایجاد تغییراتی در «کمیسیون مستقل عالی انتخابات» در نزدیکی منطقه سبز بغداد از ظهر امروز دست به تظاهرات زده اند.

هزاران نفر از طرفداران مقتدی صدر در آوریل ۲۰۱۶ با درخواست تشکیل دولت تکنوکرات و تظاهرات گسترده، درب‌های منطقه سبز عراق را شکستند و وارد ساختمان پارلمان و دفتر نخست‌وزیری شدند.