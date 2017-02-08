به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه مهمان‌نواز بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی بابیان اینکه در حال حاضر ۹ آسانسور در دستگاه‌های دولتی دارای تأییدیه استاندارد است، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی قبل از اینکه این اداره کل آسانسورهای آن‌ها را پلمپ کند، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص و اخذ تأییدیه اقدام کنند.

مهمان‌نواز افزود: برای رفع مشکلات آسانسورهای فاقد استاندارد در خراسان شمالی طی جلساتی با مدیریت بحران این موضوع مطرح و بررسی شد.

وی تصریح کرد: پس از تشکیل جلسه مدیریت بحران و دادن تذکر به دستگاه‌های استان تاکنون ۱۴ دستگاه دولتی و عمومی برای اخذ تأییدیه ۱۸ آسانسور مراجعه کردند.

مدیرکل استاندارد استان افزود: از این تعداد مراجعه فقط برای ۹ آسانسور تأییدیه استاندارد صادرشده است و مابقی یا مراجعه نکرده‌اند و یا در مرحله بررسی نواقص است.

مهمان‌نواز گفت: طی سال ۹۳ از ۳۵ آسانسور دستگاه دولتی بازرسی انجام شد که تمام آسانسورها دارای نقص بودند.

وی بابیان اینکه ایمنی آسانسورهای مسکن‌های مهر گلستان شهر بجنورد در حال بررسی است، افزود: امسال پیگیری دستگاه‌ها برای رفع نواقص آسانسورها بیشتر شده است.

مدیرکل استاندارد استان بابیان اینکه ۲۷ جایگاه «سی ان جی» در استان وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر تنها ۱۸ جایگاه «سی ان جی» تأییدیه استاندارد را دریافت کرده‌اند و مابقی تأییدیه دریافت نکرده و یا غیرفعال هستند.

وی درباره وضعیت شهربازی‌های خراسان شمالی گفت: تاکنون شهربازی شهرستان‌های بجنورد و اسفراین تأییدیه فعالیت را دریافت کرده‌اند و شهربازی راز در حال تمدید پروانه است.

مهمان‌نواز بیان کرد: در حال حاضر شهربازی شهرستان شیروان به دلیل نداشتن ایمنی لازم پلمپ است.

مدیرکل استاندارد استان افزود: این اداره کل در بخش کنترل واحدهای تولیدی ۳۹۷ بازرسی، در بخش توزیعی چهار هزار و ۸۰۰ بازرسی را انجام داده که سبب کشف ۸۷۷ فرآورده غیراستاندارد و مشکوک شده است.

وی همچنین از بررسی ترازوهای دیجیتال و نازل‌های سوخت در آستانه فرارسیدن عید نوروز خبر داد و گفت: به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلاتی همچون کم‌فروشی ترازوهای دیجیتال موردبررسی قرار می‌گیرد.