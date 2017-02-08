به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته اماد امام خمینی(ره) استان زنجان، هدایت صفری با تبریک به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای کمیته امداد در حمایت از مددجویان این نهاد ارائه خدمات در بخش مسکن است.

وی با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن مددجویان منجر به حل بسیاری از مشکلات مددجویان خواهد شد، افزود: در همین راستا طی دهه فجر حوزه تامین مسکن روستایی برای ۴۴ واحد اقدامات لازم زنجان و در حوزه تامین مسکن شهری نیز برای ۸۶ اقدامات لازم صورت گرفت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان با بیان اینکه در همین بخش برای ۳۹ واحد نیمه تمام شهری و همچنین یک هزار و ۷۴۴ مورد نیز تعمیرات کلی و جزئی صورت گرفت، گفت: در نهایت در این بخش یک هزار و ۹۱۳ مورد خدمت ارائه شد.

صفری با اشاره به هزینه ۳۵ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریالی برای ارائه خدمات مذکور افزود: ۲۱ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال از این هزینه‌ه از محل اعتبارات دولتی و ۱۳ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال از محل درآمدهای استانی تامین شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان با تاکید بر حضور خیران در زمینه ساخت مسکن مددجویان افزود: طبق آمار گرفته شده هم اکنون ۳ هزار مددجوی زنجانی فاقد مسکن بوده یا مسکن نامناسب دارند.