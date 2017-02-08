برقراری انضباط شهری راهپیمایی ٢٢ بهمن با ٣٥٠ نیروی انضباط شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم چیذری با اعلام این خبر گفت: در راستای خدمت رسانی به هرچه باشکوهتر برگزار شدن راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، گفت: از نماز صبح روز ٢٢ بهمن تا پایان راهپیمایی، تعداد ٣٥٠ نیروی انضباط شهری شهربان شهرداری تهران با ٨٠ دستگاه خودرو و ٣٠ دستگاه موتورسیکلت و با همکاری ٨ منطقه (شهرداری های مناطق ٢، ٥، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١ و ١٢) انضباط شهری این مراسم را برقرار خواهند کرد.

وی افزود: نیروهای انضباط شهری در روز ۲۲ بهمن در محورها و مسیرهای «از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی»، «از میدان صادقیه تا میدان آزادی»، «از فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی» و «از سی متری جی تا میدان آزادی» مستقر خواهند بود.