غرفه داران از فروش کتابهای دانشگاهی رضایت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو ولی پور عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران، ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاه کتاب، اظهار کرد: در بازدیدی که از نمایشگاه داشتم غرفه داران کتاب های دانشگاهی از میزان فروش رضایت نداشتند و با نظراتی که غرفه داران از میزان فروش داشتند به نظر می رسد میزان شمار در مقایسه با بن های توزیع شده رقم کمی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، با اشاره به تنوع کتاب های عرضه شده در غرفه ها، گفت: اگر بخواهیم منصفانه به موضوع استقبال و خرید مردم نگاه کنیم چون در آستانه سال جدید و نوروز هستیم شاید شرایط اقتصادی مردم ایجاب نکند تا کتاب را در سبد خانوار خود داشته باشند به همین سبب خرید کمتری از نمایشگاه انجام می شود.

ولی پور با اشاره به افزایش میزان بن خرید کتاب در این دوره از نمایشگاه به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، بر لزوم توزیع بن خرید کتاب در بین دانشجویان و دانش آموزان تاکید کرد و افزود: اگر به این مورد توجه شود یقینا میزان فروش هم بیشتر خواهدبود.

وی، درباره راهکارهای افزایش رسانه مطالعه، گفت: توجه به عدالت مطالعاتی یکی از مواردی است که می تواند نقش موثری در فرهنگ مطالعه داشته باشد.

این مسئول، به تغییر مکان نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه این دوره، وضعیت خوبی دارد ولی به نظر می رسد مکان نمایشگاه قبلی به دلیل اینکه در مسیر عبور و مرور مردم قرار داشت بازدید کنندگان زیادتری داشت.

ولی پور ادامه داد: در غرفه های ناشران خارجی کتاب های ارزنده ای در حوزه کودک، خلاقیت و کتاب های کاربردی وجود دارد ولی بنابر اعتقاد این ناشران استقبال خوبی از این غرفه ها نشده و حتی برخی از غرفه داران خارجی در حال چرت هستند، زیرا به نظر می رسد به دلیل نبود مترجم قوی شور و حال لازم در این غرفه ها به وجود نیامده است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از مجموعه فرهنگی استان و استانداری که زحماتی زیادی در برگزاری این دوره از نمایشگاه متحمل شدند، ظرفیت مازندران را بیش از این دانست و ابراز امیدواری کرد با اتمام ساخت مرکز نمایشگاهی در مرکز مازندران بسیاری مشکلات مرتفع شود.