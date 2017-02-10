۱۶پروژه جهاد کشاورزی در شاهرود به بهره برداری رسید

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح پروژه های صورت گرفته طی دهه فجر با بیان اینکه پروژه های عمرانی و اقتصادی جهاد کشاورزی ۵۴ اشتغال دائم و ۴۵ اشتغال موقت و فصلی ایجاد می کند، ابراز داشت: پنج پروژه ایجاد و توسعه سیستم های نوین آبیاری، پنج واحد گاوداری پرورش گاو شیری با سرمجموع ۲۶۰ راس گاو مولد، یک واحد ماهیان سردآبی با تولید ۱۲ تن و یک واحد قارچ خوراکی با تولید ۲۰۰ تن در سال به بهره برداری رسید.

وی افزود: دو واحد تولید گلخانه با تولید ۱۳۵ تن صیفی و سبزی و مجموعه تولید انواع نهال با ظرفیت یکصد هزار اصله درخت و با ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۲۰۰ میلیون تومان آورده شخصی از جمله پروژه هایی بود که طی دهه فجر به بهره برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود ابراز داشت: سردخانه بسطام با ظرفیت سه هزارتن از دیگر پروژه های بخش بسطام محسوب می شود که با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات بخش دولتی و دو میلیارد تومان آورده شخصی به بهره برداری رسید.

قاسمی با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت اجرای سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی است، ابراز داشت: در سفر هیئت دولت به استان سمنان بیش از ۶۴۰ هکتار از اراضی به سامانه نوین آبیاری مجهز شدند که در این بین چهار و نیم میلیارد ریال کمک بلاعئض دولتی که به این بخش در شهرستان شاهرود اختصاص داده شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در شهرستان کویری زنذگی می کنیم که از نظر تامین آب در مضیقه است لذا می طلبد تا با اتخاذ رویکردی از این منبع ارشمند بهینه استفاده کرد لذا ۱۰۸ مورد استخر ذخیره آب در ۱۱۵ هزار و ۸۱۸ مترمکعب به منظور کنترل ورودی و خروجی دبی آب در شهرستان شاهرود احداث شد.