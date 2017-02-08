نارضایتی ترامپ از سخنگوی کاخ سفید و مشاوران خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، گفته می شود «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا از انتخاب «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید پشیمان است.

بر اساس گزارش های رسیده این نارضایتی «ترامپ» ظاهرا به موضوع ضعف «اسپایسر» در ارتباطات داخلی کاخ سفید باز میگردد.

به گفته سی ان ان، برخی از کارکنان کاخ سفید از بروز برخی مشکلات میان «ترامپ» با دستیاران، کارمندان و مشاورین وی خبر می دهند.

همچنین گزارش ها حاکی از بروز مشکلات و تنش میان «راینس پرایبوس» و حلقه کارکنان نزدیک به وی با نزدیکان «استیو بانون»، مشاور کاخ سفید خبر می دهند.

این درحالیست که «کلیان کانوی»، از مشاورین کاخ سفید، بروز هرگونه مشکل میان کارکنان کاخ ریاست جمهوری آمریکا را نادرست و شایعه دانسته و اعلام کرده که کلیه کارکنان کاخ سفید به شکلی تنگاتنگ با یکدیگر کار می کنند.

همچنین منابع خبری از کاخ سفید از نارضایتی «ترامپ» از «پرایبوس» نیز خبر داده و می گویند رئیس جمهوری آمریکا هر روز نسبت به وی نیز ابراز نارضایتی می کند.

گفتنی است اکثر اعضای فعلی کاخ سفید از جمله رئیس جمهور تاز کار آمریکا هیچ تجربه قبلی در انجام امور سیاسی نداشته و همین امر منجر به شکل گیری ناهماهنگی های وسیعی میان «دونالد ترامپ» و حلقه نزدیکان وی شده است.