تفسیر قرآن آیت الله هاشمی روی خروجی سایت تبیان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه تبیان، ایده تدوین و نگارش اولیه این تفسیر سالها پیش از انقلاب اسلامی یعنی زمانی که مرحوم هاشمی رفسنجانی در زندان رژیم منحوس پهلوی به سر می بردند، شکل گرفته و بعدها با پیروزی انقلاب اسلامی توسط محققان و قرآن پژوهان مرکز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی قم با اشراف و نظارت آن فقید، ادامه یافته است.

از ویژگی‌های این تفسیر، بهره‌مندی از کلید واژه‌های موضوعی قرآن و برداشت‌های احتمالی در تفسیر به صورت طبقه بندی و تفکیک شده است.

این تفسیر در سال ۱۳۷۲ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شده است.

گفتنی است موسسه تبیان همزمان با سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای ترویج فرهنگ قرآن و تجلیل از تلاشهای علمی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به بارگزاری تفسیر راهنما در سرویس ذکر آنلاین سایت تبیان نموده است.

دوستداران قرآن و علاقمندان به منابع قرآن پزوهی، می توانند جهت دسترسی به متن کامل تفسیر راهنما به تفکیک آیه، به نشانی اینترنتی zekr.tebyan.net مراجعه کنند.