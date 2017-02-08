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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱

تفسیر قرآن آیت الله هاشمی روی خروجی سایت تبیان قرار گرفت

تفسیر قرآن آیت الله هاشمی روی خروجی سایت تبیان قرار گرفت

همزمان با دهه مبارک فجر، تفسیر قرآن مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر روی سرویس ذکر تبیان، بارگزاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه تبیان، ایده تدوین و نگارش اولیه این تفسیر سالها پیش از انقلاب اسلامی یعنی زمانی که مرحوم هاشمی رفسنجانی در زندان رژیم منحوس پهلوی به سر می بردند، شکل گرفته و بعدها با پیروزی انقلاب اسلامی توسط محققان و قرآن پژوهان مرکز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی قم با اشراف و نظارت آن فقید، ادامه یافته است.

از ویژگی‌های این تفسیر، بهره‌مندی از کلید واژه‌های موضوعی قرآن و برداشت‌های احتمالی در تفسیر به صورت طبقه بندی و تفکیک شده است.

این تفسیر در سال ۱۳۷۲ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شده است.

گفتنی است موسسه تبیان همزمان با سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای ترویج فرهنگ قرآن و تجلیل از تلاشهای علمی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به بارگزاری تفسیر راهنما در سرویس ذکر آنلاین سایت تبیان نموده است.

دوستداران قرآن و علاقمندان به منابع قرآن پزوهی، می توانند جهت دسترسی به متن کامل تفسیر راهنما به تفکیک آیه، به نشانی اینترنتی zekr.tebyan.net مراجعه کنند.

کد مطلب 3901619

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