۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۵

از سوي سرمربي تيم ملي تكواندو ؛

اسامي تيم ملي تكواندو براي حضور در بازيهايي آسيايي دوحه اعلام شد/ قهرمان جهان پشت خط ماند

دور جديد تمرينات تيم ملي تكواندو براي حضور در بازيهاي آسيايي دوحه قطر با حضور 10 تكواندوكارآغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر پنجشنبه شب و پس از انجام ديدارهاي انتخابي تيم ملي در وزن هشتم از سوي حسن ذوالقدر سرمربي تيم ملي تكواندو، 10 تكواندوكار به اردوي آمادگي اين تيم كه از شنبه 15 مهرماه آغازخواهد شد دعوت شدند. بهزاد خداداد، عليرضا نصرآزاداني ، هادي ساعي ، مهدي بي باك ، يوسف كرمي و مهدي نوايي به عنوان نفرات اصلي و محمدرضا مهديزاده ، محمد باقري معتد ، كوروش رجلي و مرتضي رستمي هم به عنوان نفرات ذخيره به اردوي آمادگي تيم ملي تكواندو دعوت شدند. همانطور كه از قبل نيز عنوان شده بود فيض اله نفجم دارنده مدال طلاي مسابقات جهاني 2006 به اين اردو دعوت نشده است.

تمرينات تيم ملي از فردا در مجموعه ورزشي آزادي زير نظر ذوالقدر، كريمي، مهماندوست و افلاكي آغاز مي شود كه طبق برنامه روزانه دو نوبت تمرين قبل و بعد از افطار در دستور كار مربيان قرار دارد.

