ادارات کرمانشاه طرح مناسب سازی را اجرا کنند/لزوم فرهنگسازی مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان کرمانشاه اظهار داشت: چک لیست‌های طرح مناسب سازی ساختمان‌های شهر، قبل از ارجاع به کمیسون ماده ۵، از سوی شهرداری بررسی شود و ظرف یک هفته این چک لیست ها در کمیته چهارجانبه راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی و استانداری تایید شود تا الزام قانونی برای اجرا پیدا کند.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با انتقاد از عدم همکاری برخی دستاگاه های در اجرای طرح مناسب سازی برای معلولان، گفت: دبیر ستاد مناسب سازی از ۳۰ اداره مورد نظر که عنوان شده بازدید نماید چراکه ۳۰ اداره از اعتبارات تعمیر و تجهیز استفاده کردند و هر ارگانی عمل نکرده اعتبار امسال را دریافت نخواهد کرد.

وی خواستار همکاری و همت همه دستگاه ها برای اجرای طرح مناسب سازی شهری و ساختمان ها شد و افزود: اگر دستگاه ها به تعهدات و وظابف خود در قبال اجرای طرح مناسب سازی عمل نکردند باید سراغ قوانین بازدارنده برویم ضمن اینکه باید فرهنگسازی مناسب صورت گیرد.

نیک کردار تاکید: نظام پزشکی باید ضرب العجلی طراحی مناسب سازی کلینیک های پزشکی را ارائه دهد ضمن اینکه درآمد پزشکان خوب است و نیازی نیست برای بجث پژوهشی حوزه مناسب سازی اعتبار جداگانه ای تخصیص یابد.

وی بیان کرد: هم اکنون ۱۲ هزار مهندس در استان کرمانشاه داریم که بسیاری از این افراد بیکار هستند و می توانند روی چک لیست های طرح مناسب سازی ساختمان ها کار کنند.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه در ادامه عنوان کرد: اگر چک لیست ها ضوابط معماری و شهرسازی دارد در کمیته چهار جانبه باضافه بند مناسب سازی تصویب شود.

نیک کردار از برخورد قانونی با دستگاه‌ها و نهادهایی خبر داد که در اجرای طرح مناسب سازی همکاری لازم را بعمل نمی‌آوردند همچنین مراکز عمومی که از اجرای طرح مناسب سازی خودداری کنند پلمپ می شوند.

وی بیان کرد: چک لیست های مناسب سازی در کمیته چهار جانبه مطرح می شود و مورد تصویب قرار می گیرد ضمن اینکه در این کمیته از مسئول نظام پزشکی دعوت بعمل خواهد آمد.

نیک کردار در ادامه افزود: هماهنگی لازم با صدا و سیما برای تهیه کلیپ و تصویر از مشکلات معلولان در سطح شهر بعمل آید و صدا و سیما به طور مرتب در رسانه منعکس نماید تا فرهنگسازی صورت گیرد.

وی اظهار کرد: مناسب سازی فضای شهر باید دغدغه اصلی بنیاد شهید استان باشد متاسفانه کارها جز با پیگیری پیش نمی رود .

نیک کردار با بیان اینکه مصوبات خوبی در بحث مناسب سازی داریم، افزود: باید موارد موجود را پیگیری و اجرا کنیم و به صورت جداگانه با ارگان هایی همچون شهرداری و نظام پزشکی صحبت کنیم.

وی با اشاره به انجام طرح مناسب سازی در برخی از پارهای کرمانشاه گفت: فرهنگسازی کار سختی است و باید اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق کمیته فرهنگی و صدا و سیما و ارشاد انجام شود.

نیک کردار در ادامه بیان کرد: این همه جشنواره موسیقی و بزن و بکوب داریم در کنار آن ۳۰ ثانیه هم کلیپی با محتوای فرهنگسازی در بحث مناسب سازی پخش شود و ضمن اطلاع رسانی در این زمینه تشویق و تنبیه نیز اعمال شود.