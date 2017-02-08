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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۷

وزارت خارجه روسیه:

ترکیه اهداف خاصی را در سوریه دنبال می کند

ترکیه اهداف خاصی را در سوریه دنبال می کند

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که ترکیه علاوه بر مبازره با داعش، در صدد محقق کردن اهداف خاص دیگری در سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه درباره اختلافات با ترکیه بر سر سوریه توضیحاتی ارائه داد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه تصریح شده است: اختلافات بسیاری میان مسکو و آنکارا درباره سوریه وجود دارد و آنچه حائز اهمیت است، بررسی این اختلافات و رایزنی درباره آن است. طرفین درباره عدم اجازه به تجزیه سوریه توافق نظر دارند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: ترکیه در صدد است تا علاوه بر مبارزه با داعش، اهدافی خاص را در سوریه محقق کند. ما بر اساس این مبنای مشترک که ترکیه در برهه کنونی با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شما سوریه مخالف است، با این کشور وارد عمل شدیم.

کد مطلب 3901698

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