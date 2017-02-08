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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ماشین سازی با دو غایب به دیدار سپاهان می رود

ماشین سازی با دو غایب به دیدار سپاهان می رود

تبریز - تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با دو بازیکن غایب برابر تیم سپاهان اصفهان به میدان خواهد رفت.

احد نقش شور مدیر رسانه ای باشگاه ماشین سازی تبریز امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تیم ماشین سازی برای دیدار با سپاهان یک بازیکن محروم و یک بازیکن مصدوم دارد و بقیه بازیکنان در خدمت تیم هستند.

وی ادامه داد: حامد پاکدل با دریافت کارت زرد در دیدار با استقلال تهران سه اخطاره شد و بازی با سپاهان را از دست داد. همچنین سجاد رهبر به دلیل آسیب دیدگی تا پایان فصل خانه نشین شده است.

تیم ماشین سازی تبریز از چارچوب بازی های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۶ فردا میهمان تیم سپاهان اصفهان خواهد بود.

کد مطلب 3901701

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