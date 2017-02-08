هشت دستگاه ماشین آلات تحویل دهیاری های چهارمحال و بختیاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، گودرز امیری تأکید کرد: برای خرید این تعداد ماشین آلات ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بند «ح» تبصره ۹ ابلاغی در سال ۱۳۹۴ اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع خودروهای تحویلی به دهیاری های چهارمحال و بختیاری شش دستگاه کامیون و دو دستگاه آتش نشانی بوده است.

امیری تصریح کرد: شش کامیون مورد نظر به دهیاری های بوگر، باغ انار میلاس و قرح در شهرستان لردگان، چم چنگ در شهرستان سامان، مصطفی آباد در شهرستان شهرکرد و قلعه ممکا در شهرستان کیار و دو دستگاه خودرو آتش نشانی به دهیاری های رفن در شهرستان اردل و شیخ شبان در شهرستان بن تحویل داده شد.