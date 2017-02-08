۲ مرکز روزانه سالمندی در استان یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از این مراکز در شهرستا مهریز و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و دیگری در شهرستان اشکذر مورد بهره برداری قرار گرفت.

مرکز روزانه سالمندی بهزیستی که با عنوان «بی‌بی کوچک» نامگذاری شده، توسط یکی از خیران مهریز احداث شده و خدمات توانبخشی، پزشکی، فیزیوتراپی، روانشناسی، کار درمانی، آموزشی، رفاهی و ... به مراجعان ارائه می‌دهد.

این مرکز در محله عرب مزویر آباد مهریز راه اندازی شده و امکان نگهداری از سالمندان همچنین ارائه خدمات یاد شده به آنها را در ساعاتی از روز دارا است.

همچنین مرکز مشابهی با عنوان مرکز روزانه سالمندی حضرت زهرا (س) در شهرستان اشکذر افتتاح شد.

سالمندان در مراکز روزانه علاوه بر دریافت خدمات توانپزشکی، آموزشی، روانشناختی و کاردرمانی، به دلیل فضای ایجاد شده احساس تنهایی نخواهند داشت.

در مراسم راه اندازی این مرکز، امام جمعه شهرستان اشکذر، فرماندار، مدیرکل بهزیستی استان یزد و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

امروز همچنین به مناسبت دهه فجر، کارگاه تولیدی حمایتی امید با هدف توانمندسازی معلولین کم توان ذهنی بالای ۱۴ سال در شهرستان مهریز افتتاح شد.