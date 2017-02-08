گفتگوها میان روسیه و اروپا بر سر مبارزه با تروریسم ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه از برگزاری گفتگوهای مشترک میان روسیه و اتحادیه اروپا در بروکسل و با موضوع مبارزه علیه تروریسم خبر داد.

«لاوروف» که این سخنان را پس از دیدار «اولگ سیرومولوتوف»، معاون وزیر خارجه روسیه با «پدرو سراننو» معاون دبیرکل اتحادیه اروپا مطرح می کرد، بر لزوم دور بعدی مذاکرات مشترک میان روسیه و اتحادیه اروپا تاکید کرد.

نمایندگان دو طرف در این گفتگوی دوجانبه در خصوص مسائلی همچون امکان گسترش همکاری های ضد تروریستی در قالب مدل های چند ملیتی با یکدیگر سخن گفته اند.

گفته می شود طرف روسی بر ضرورت نیاز به اتحاد جامعه جهانی در برابر خطر تروریسم و مبارزه با تهدیدات ناشی از آن بر اساس مقرارت حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و تصمیم شورای امنیت تاکید کرده است.