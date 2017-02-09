به گزارش خبرگزاری مهر، ترانه این اثر توسط علی بحرینی سروده شده و مصطفی تاران هم آهنگسازی «نفس نفس» را انجام داده است. ضمن اینکه عماد لاریجانی تنظیماین اثر را انجام داده و سعید شایان هم وظیفه میکس و مسترینگ را بر عهده داشته است.
جدیدترین آهنگ شهرام شکوهی در حالی منتشر میشود که این خواننده از تابستان امسال تا دیماه در سکوت کامل به سر میبرد و کنسرتش در جشنواره موسیقی فجر این سکوت را به پایان رساند.
شهرام شکوهی همزمان با انتشار قطعه «نفس نفس» گفت: این تکآهنگ با تلاش جمعی از دوستان ساخته شد و از همه این عزیزان تشکر میکنم. اما دلایل تأخیر حضور در عرصه تولید آثار از جانب من زیاد است که مهم ترین آنها بیماری سالهای اخیر بوده است. به لطف پروردگار در حال حاضر تا نفس هست، در خدمت هموطنان عزیز هستم. امیدوارم قطعه جدید کمکاریهای ماههای اخیر را جبران کند.
شهرام شکوهی چندی پیش و در جریان کنسرتش در جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده بود: یک مدت به دلیل برخی ناراحتیها و مشکلاتی که داشتم قصد داشتم به گوشهای نازنین شما زحمت ندهم. اما هرچه این فاصله از لحاظ زمانی بیشتر میشد آن خلاء درونی برایم آزاردهندهتر از ناراحتی جسمانی بود. خندهها و شادیها و حتی غم و اشک شما هم برای من جذاب است و امیدوارم همیشه من را بپذیرید و ما را دوست داشته باشید.
قطعه «نفس نفس» به آهنگسازی مصطفی رضایی و خوانندگی شهرام شکوهی با شماره مجوز ۰۰۳۱۱/ ق/ ۱۱ / ۹۵ دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ثبت ۱۷۷۷۸ کتابخانه ملی در فضای مجازی منتشر شده است.
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