شهروندان از وضعیت مناسب سازی شهری در کرمانشاه راضی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان کرمانشاه اظهار داشت: قرار بر این بود که نقاط حادثه خیز برای معلولان در سال ۹۵ برداشته شود و باید اهتمام بیشتری به امر مناسب سازی شهری داشت.

مشاور عالی استانداری کرمانشاه در امور ایثارگران خواستار برخورد قانونی در بحث عدم اجرای طرح مناسب سازی در برخی دستگاه ها شد و گفت: باید قوانین سفت و سختی در این زمینه لحاظ شود و جای سوال دارد که چرا موارد مصوب در بحث مناسب سازی اجرا نمی شود.

وی بیان کرد: متاسفانه کلینیک های پزشکی شهر آسانسور ندارند یا اگر دارند بیشتر اوقات خراب است پزشکی که مطبش در طبقه سوم و چهارم و پنجم یک ساختمان است بیمار بدون استفاده از آسانسور چطور می تواند از پله استفاده کند متاسفانه مردم راضی نیستند در کلینیک ها که دیگر بحث معلول یا جانباز نیست بیمار نیاز به استفاده از آسانسور دارد.

همتی تاکید کرد: باید نظم و نسقی به بحث مناسب سازی کلینیک های درمانی داده شود اگر اقدام قاطع صورت نگرفت حتما برخورد قانونی انجام شود.

وی بیان کرد: برخی از مطب های پزشکی سرویس بهداشتی را قفل می کنند و اجازه استفاده نمی دهند حال آنکه بیمار ممکن است نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی داشته باشد و لازم است فکری برای این مشکل شود و به عبارتی مسئولان مربوطه انقلابی وارد عمل شوند.

همتی بیان کرد: بنیاد شهید باید بیش از پیش پیگیر وضعیت مناسب سازی برای جانبازان باشد متاسفانه هرچه زجر هست مربوط به کرمانشاهی ها است. پیشنهاد می دهم مسئولان دو ساعت بر روی ویلچر بنشینند و در شهر رفت و آمد کنند تا بفهمند یک جانباز و معلول چه زجری می کشد.

مشاور عالی استانداری کرمانشاه در امور ایثارگران با اشاره به وضعیت نامناسب مناسب سازی شهری در کرمانشاه گفت: کدام معبر است که امن باشد هر ساختمانی که بروی مشکل دارد.

همتی بیان کرد: طی ارسال نامه ای به روسای دانشگاه ها درخواست شود تا بحث مناسب سازی در پایان نامه های ارشد و دکتری قرار گیرد.