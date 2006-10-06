دانشجويان ايران در مراسم شب سفيد فرانسه

حسن علي كرمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: 5 نفر از دانشجويان فعال عرصه موسيقي اين گروه را شكل داده اند و موسيقي سنتي ايران را در چند شهر فرانسه اجرا مي كنند كه اولين برنامه اين گروه امروز، جمعه 6 اكتبر در ليون فرانسه است و اجراي اصلي آنها در پاريس خواهد بود كه فرزدا اجرا مي شود.

وي در خصوص اجراي اصلي گروه دانشجويي اعزامي به فرانسه گفت: شبي به نام شب سفيد در فرانسه معروف است كه در اين شب گروه هاي فرهنگي علاقمند از سراسر دنيا جهت ارائه محصولات خود و اجراي برنامه به فرانسه مي روند و يكي از گروه هايي كه در شب سفيد به اجرا خواهد پرداخت گروه موسيقي دانشجويي از ايران خواهد بود.

علي كرمي افزود: زمان و مكان اجراي برنامه هاي گروه موسيقي دانشجويي ايراني توسط رايزن فرهنگي سفارت ايران در فرانسه هماهنگ مي شود.

مشاور هنري اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم گفت: اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم فعالان فرهنگي در عرصه هاي قرآني، شعر، هنرهاي تجسمي و تئاتر و ساير رشته هاي هنري را جهت اجراي برنامه و ارائه فرهنگ ايراني از ديدگاه جوانان كشور به كشورهاي خارجي اعزام خواهد كرد.