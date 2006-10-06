۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

/ خبر اختصاصي/

دانشجويان ايران در مراسم شب سفيد فرانسه

مشاور هنري اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم گفت: گروهي از دانشجويان دانشگاه هنر تهران جهت تشويق دانشجويان فعال فرهنگي طي تفاهم نامه اي كه اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم با رايزن فرهنگي ايران در فرانسه منعقد كرده است صبح امروز به فرانسه اعزام شدند.

حسن علي كرمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: 5 نفر از دانشجويان فعال عرصه موسيقي اين گروه را شكل داده اند و موسيقي سنتي ايران را در چند شهر فرانسه اجرا مي كنند كه اولين برنامه اين گروه امروز، جمعه 6 اكتبر در ليون فرانسه است و اجراي اصلي آنها در پاريس خواهد بود كه فرزدا اجرا مي شود.

وي در خصوص اجراي اصلي گروه دانشجويي اعزامي به فرانسه گفت: شبي به نام شب سفيد در فرانسه معروف است كه در اين شب گروه هاي فرهنگي علاقمند از سراسر دنيا جهت ارائه محصولات خود و اجراي برنامه به فرانسه مي روند و يكي از گروه هايي كه در شب سفيد به اجرا خواهد پرداخت گروه موسيقي دانشجويي از ايران خواهد بود.

علي كرمي افزود: زمان و مكان اجراي برنامه هاي گروه موسيقي دانشجويي ايراني توسط رايزن فرهنگي سفارت ايران در فرانسه هماهنگ مي شود.

مشاور هنري اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم گفت: اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم فعالان فرهنگي در عرصه هاي قرآني، شعر، هنرهاي تجسمي و تئاتر و ساير رشته هاي هنري را جهت اجراي برنامه و ارائه فرهنگ ايراني از ديدگاه جوانان كشور به كشورهاي خارجي اعزام خواهد كرد.

