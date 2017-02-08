به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان، نجیب الله تاری اظهار کرد: انقلاب اسلامی منحصر و محدود به یک قشر و یا جریان سیاسی خاص نیست و همه مردم در پیروزی آن نقش‌آفرین بودند.

وی بابیان اینکه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، تجلی وحدت و زمینه‌ساز استمرار انقلاب اسلامی است، افزود: حضور با بصیرت امت حزب‌الله درصحنه‌های مهم و بزنگاه‌های تاریخی کشور، سبب بیمه شدن نظام اسلامی‌شده است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بابیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن، هرسال باشکوه بیشتری برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: مردم ولایتمدار و با بصیرت، به‌خوبی دست دشمنان را خوانده‌اند و از توطئه‌های آنان آگاه هستند.

وی بابیان اینکه دشمن تلاش می‌کند تا مردم را نسبت به‌نظام و دستاوردهای آن دلسرد و ناامید کند، گفت: مردم مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده‌اند و در ۳۸ سال اخیر نیز این مردم بودند که پای نظام و انقلاب خود ایستادند.

تاری تصریح کرد: حضور پرشور و شعور مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهیدان و هم‌چنین تجدید بیعتی دوباره با مقام عظمای ولایت است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری راهپیمایی در ۴۳ نقطه از استان گفت: راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۲۲ بهمن در مرکز استان ساعت ۱۰ صبح و از مسیر چهارراه میدان، میدان شهرداری، خیابان شهدا، چهارراه شهدا به سمت مصلا وحدت گرگان برگزار می‌شود.

تاری ضمن دعوت از همه گروه‌ها، اقشار مردم در این راهپیمایی عظیم، اظهار کرد: سخنران مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گرگان، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور است.