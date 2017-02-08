توضیح گمرک بوشهر در مورد کشف فبیر نوری و تجهیزات قاچاق در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر در ارتباط با خبر «کشف کالای قاچاق شامل فبیر نوری و کابل تجهیزات رایانه‌ای» که در خبرگزاری مهر منتشر شده بود، اعلام کرد: نظر به خبر درج شده مبنی بر «کشف کالای قاچاق شامل فبیر نوری و کابل تجهیزات رایانه‌ای»، به آگاهی می‌رساند وظایف ذاتی این سازمان در رویه واردات قطعی، اعمال مقررات گمرکی در خصوص کالاهایی است که تحت نظارت این سازمان به اماکن گمرکی وارد و پس از انجام تشریفات گمرکی از درب خروج گمرک، ترخیص می‌شود که بر اساس بند «ط» ماده یک قانون امور گمرکی این کالاها، کالای داخلی محسوب می‌شود و پس از خروج از گمرک هیچ‌گونه نظارت و کنترلی بر کالا و کامیون‌های حامل در مسیرهای جاده‌ای کشور از طرف گمرک امکان پذیر نیست.

بدیهی است، بعد از خروج کالا از درب خروج گمرک، محموله از کنترل و نظارت این سازمان خارج شده و در اختیار و تملک صاحب آن قرار می‌گیرد و ایشان می‌توانند هرگونه دخل و تصرفی را در کالای خود اعمال کنند.

لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد که کالا به ظن قاچاق توقیف می‌شود، صاحبان کالا در راستای موجه و قانونی جلوه دادن کالای خود به سوء استفاده از اسناد مثبته گمرکی متوسل شده که در بررسی‌های بعدی عدم ارتباط اسناد ارائه شده از جانب ایشان و یا حتی جعلی‌بودن آنها نیز احراز شده است.

لذا صرفا تکیه بر اظهارات افراد مرتبط با کالای توقیفی، دلیلی بر خروج کالا از گمرک نبوده و نیازمند ارائه مستندات معتبر برای بررسی موضوع است.

سرهنگ فرج شجاعی رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر در خبری که روز چهارشنبه در خبرگزاری مهر منتشر شد، از توقیف دو دستگاه تریلر حامل کابل تجهیزات رایانه ای و فیبر نوری قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال خبر داده بود.