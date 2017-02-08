شکست والیبال شهرداری تبریز در عین شایستگی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری تبریز در حالی امروز در یک بازی نزدیک با نتیجه سه بر دو به میزبان متمول خود بانک سرمایه باخت که در بازی برگشت باید در تبریز از حریف خود پذیرایی کند.

شهرداری که بازی خوبی در خانه بانک سرمایه انجام داد و در عین شایستگی نتوانست پیروز این میدان باشد، چنانچه در بازی برگشت نیز بتواند به خوبی بازی رفت کار کند، قطعا کار شاگردان کارخانه در تبریز سخت خواهد شد.

در صورت پیروزی شهرداری در بازی برگشت، دو تیم باید بازی سوم خود را برای مشخص شدن تیم برنده و راه یافته به مرحله بعدی پلی آف، در تهران و خانه تیم بانک سرمایه برگزار کنند.