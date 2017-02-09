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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۵:۱۶

توصیه کارشناسان تغذیه؛

فواید خوردن پاستا/ دریافت موادمغذی بیشتر و کاهش وزن

فواید خوردن پاستا/ دریافت موادمغذی بیشتر و کاهش وزن

مطالعه جدید محققان نشان می دهد افرادی که بیشتر پاستا مصرف می کنند در مقایسه با سایرین، رژیم غذایی بهتری داشته و مواد مغذی بیشتری مصرف می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان موسسه شیوه های غذایی داده های نظرسنجی تغذیه افراد ۱۹ سال به بالا را از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار دادند.

تیم تحقیق کیفیت رژیم غذایی و مصرف مواد مغذی را در افراد پاستاخور و افرادی که پاستا نمی خوردند مقایسه کردند.

بررسی ها نشان داد افرادی که پاستا می خوردند دارای مصرف بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی از جمله فولات، آهن، منیزیم و فییر رژیمی بودند. همچنین این افراد کمتر چربی اشباع شده و قند افزودنی مصرف می کردند.

این تنها گزارش در مورد خواص مصرف پاستا نیست. سال گذشته محققان با بررسی ۲۳ هزار ایتالیایی دریافتند مصرف پاستا با کاهش شاخص توده بدنی مرتبط است.

همچنین تحلیل و بررسی حدود ۵۰ مطالعه هم نشان می دهد که رژیم غذایی کم کربوهیدرات به اندازه رژیم غذایی کم چرب و با کربوهیدرات بالا در کاهش وزن موثر است.

کد مطلب 3901773

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