۶ طرح خدماتی و کشاورزی در شهرستان بشرویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استخر دو منظوره با ظرفیت هفت هزار لیتر مترمربع و با اعتبار ۶۷ میلیون تومان در موتورپمپ کوشش گران افتتاح شد که چهار خانوار از مزایای آن بهره مند و برای ۱۱ نفر در بخش مرکزی شغل ایجاد شد.

همچنین اورژانس روستایی نیگنان با هزینه ۳۲۰ میلیون تومان و یک دستگاه آمبولانس افتتاح شد تا ۱۰۰ خانوار این منطقه از مزایای آن بهره مند شوند.

همچنین طرح لوله گذاری موتور پمپ‌های کشاورزی بخش مرکزی به طول ۲۸ کیلومتر و با اعتبار بالغ بر ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و ۲۸ خانوار روستاهای غنی آباد و منطقه از آن بهره مند شدند.

ایستگاه ترمینال ضبط پسته مراد علیزاده با اعتبار ۷۸۸ میلیون تومان و اشتغالزایی برای ۲۰ نفر، باظرفیت یک هزار تن به بهره برداری رسید.

همچنین بلوار ورودی روستای غنی آباد نیز بطول یک کیلومتر و با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

در پایان طرح‌های افتتاحی نهمین روز از دهه فجر جایگاه سوخت پارسای بشرویه از سوی بخش خصوصی با اعتبار بالغ بر دو میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۰ نفر به بهره برداری رسید.

همچنین در راستای اجرای طرح سپاس جمعی ازمسئولان ارتش استان به همراه فرماندار و امام جمعه بشرویه از خانواده‌های شهدای ارتش دلجویی کردند.