دشمنی ها و دوستی ها با کشور ما نشان از حرکت درست انقلاب دارد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کازرون تاکید کرد: ‌اگر امروز دوستان ایران اسلامی همچنان به دوستی خود با ملت ایران وفادار هستند و دشمنان به دشمنی های خود ادامه می دهند نشان از موفقیت در راه و مسیر انقلاب است.

وی افزود:‌اگر انقلاب از اهداف خود منحرف و از اهداف خود دور شده و دستاوردهای آن کم بود، نه دوستان به آن دل می بستند و نه نیاز بود دشمنان این میزان کینه ورزی و خصومت داشته باشند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: دستاوردهای بزرگ و عظیم انقلاب در بحث استکبار ستیزی باعث شده که رئیس جمهور های گذشته و فعلی امریکا بر کشور ما حساس باشند.

حجت الاسلام پور محمدی تاکید کرد: سخنان و دستورات ترامپ نشان دهنده موفقیت و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت نیز در حد توان و امکانات خدمات رسانی را برای مردم در اولویت قرار داده است، گفت: انقلاب اسلامی زندگی مردم را ارتقاع داده و امروز نیز دولت در مسیر درست خدمات رسانی در حال حرکت است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: فشارها و مشکلات زیادی در کشور بود اما با تمامی این مباحث خدمات برای مردم روشن است و باید برای همگانم اطلاع رسانی شود.

حجت الاسلام پور محمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت استان فارس، گفت: استان فارس دارای پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی است که دولت به خوبی به ان اشراف دارد که در این راستا استاندار پرتلاش و با دانش در فارس حضور دارد.

وی ادامه داد: زمانیکه استانداری کاری و پر تلاش در فارس حضور دارد تمامی مدیران نیز باید برای موفقیت و توسعه استان تلاش کنند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های نیروی انسانی در استان فارس باید در اولویت قرار گیرد که در این خصوص زمینه های کار و فعالیت نیز توسط دولت محیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری در ادامه سفر خود به استان فارس و شهرستان کازرون پس از حضور در جمع مردم کازرون، صبح فردا در جلسه اقتصاد مقاومتی استان شرکت خواهد کرد و سپس در افتتاح پروژه های شیراز و مرودشت حاضر می شود.