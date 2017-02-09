افتتاح نخستین شهرک فناوری استان اصفهان مهمترین دستاورد امسال است

محمد جواد بگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان همراه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار غرفه در این نمایشگاه به منظور نمایش دستاوردهای دولت در حوزه صنعت و تولید دایر کردند.

وی بیان داشت: لازم است کمیته ارزیابی در اصفهان تشکیل و عملکرد دستگاه های مختلف در حوزه ارائه دستاوردها مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه های برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان ادامه داد: افتتاح اولین شهرک فناوری استان با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بزرگترین دستاورد امسال است.

وی گفت: افتتاح این شهرک فناوری می تواند بستر مناسبی را برای توسعه خدمات فناورانه و تبدیل ایده ها به تولید رقم بزند.

بگی بیان داشت: حجم عظیمی از فعالیت‌های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در حمایت از شرکت های تولیدی و صنعتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و توسعه خدمات و امکانات زیرساخت های این شهرک ها است.

وی ارائه و معرفی دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی به شهروندان و عموم مردم که از سرمایه های اصیل انقلاب هستند را ضروری خواند و گفت: خدمات و فعالیت‌های اثربخش دولت تدبیر و امید بر کسی پوشیده نیست و فعالیت‌ها و دستاوردهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بخش کوچکی از این اقدامات است.