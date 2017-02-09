راهپیمایی۲۲بهمن در ۶۱ نقطه استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان، حجت‌الاسلام غلامرضا قندهاری بابیان اینکه راهپیمایی ۲۲بهمن فرصتی برای تجلی عزم و اراده ملی در پاسداشت ارزش‌های اسلامی است، ابراز داشت: راهپیمایی در شهرستان سمنان ساعت ۱۰ از میدان سعدی به‌سوی میدان امام خمینی (ره) -خیابان آستانه جنب مصلی نماز جمعه، سرخه ساعت ۱۰:۳۰ از میدان ولی‌عصر (عج) به‌سوی حسینیه شهدا و مهدی‌شهر ساعت ۱۰:۳۰ از میدان امام خمینی(ره) به‌سوی مصلی نماز جمعه انجام می‌شود.

وی افزود: این راهپیمایی در درجزین نیز ساعت ۱۰:۳۰ از مسجد قائم به‌سوی مصلی نماز جمعه و شهمیرزاد ساعت ۱۰:۳۰ از مسجد اعظم دروازه به‌سوی میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه مردم استان در راهپیمایی ۲۲بهمن اقتدار، عزت و سربلندی را به نمایش خواهند گذاشت، ابراز داشت: ساعت راهپیمایی روز جمعه در شاهرود را ساعت ۹:۳۰ از خیابان امام خمینی (ره) به‌سوی مصلی نماز جمعه، بسطام ساعت ۱۰ از امامزاده محمد به‌سوی مصلی نماز جمعه، بیارجمند ساعت ۱۱ از میدان قدس به‌سوی مصلی اعلام شده است و همچنین مردم کلاته خیج ساعت ۱۱ از میدان امام حسین (ع) به حسینیه اعظم و مجن هم ساعت ۱۰ از گلزار شهدا به سمت مسجد امام حسین (ع) راهپیمایی می‌کنند.

قندهاری ادامه داد: مردم دامغان نیز ساعت ۱۰ از میدان شهدا به‌سوی میعادگاه نماز جمعه، مصلی امام خمینی(ره)، کلاته رودبار ساعت ۱۰:۳۰ از میدان امام خمینی (ره) به گلزار شهدا و روستای جزن ساعت۹:۳۰ از پایگاه بسیج به سمت سالن ورزشی برگزار خواهد شد و راهپیمایی در دیباج هم ساعت ۱۰:۳۰ از میدان امام خمینی (ره) به سمت مسجد صاحب‌الزمان (عج) قلعه آغاز می‌شود.

وی افزود: راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گرمسار نیز ساعت ۱۰:۳۰ از میدان انقلاب به‌سوی میدان امام خمینی (ره) خواهد بود و همچنین راهپیمایی در آرادان نیز ساعت ۱۰:۳۰ از مسجد صاحب‌الزمان(عج) به‌سوی مصلی نماز جمعه و ایوانکی ساعت ۱۰:۳۰ از میدان امام خمینی (ره) به‌سوی مسجد جامع برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان راهپیمایی با بیان اینکه ۲۲ بهمن نشان از عزم و اراده ملی در رویایی با دشمنی است که می‌کوشد ارزش‌های ما را بی‌ارزش جلوه دهد، ابراز داشت: راهپیمایی ۲۲بهمن در رویان نیز ساعت ۱۱ از مقابل شهرداری به سمت میعادگاه نماز جمعه انجام می‌شود در امیریه دامغان هم ساعت ۱۰ از مسجد جامع به‌سوی میدان شهدا، میامی ساعت ۱۰:۳۰ از میدان امام رضا (ع) به سمت مصلی نماز جمعه برگزار می‌شود.

قندهاری ادامه داد: راهپیمایی درلاسجرد از میدان شهید بهشتی به سمت امامزادگان سید رضا(ع) و سید علی‌اکبر(ع) و در بیابانک ساعت ۸:۳۰ نیز از مسجد محله به سمت مزار شهدای روستا برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه در سال‌جاری در ۴۱ روستا و بخش‌های این استان برگزار می‌شود، ابراز داشت: این راهپیمایی در روستاهای خورزان، مهمان‌دوست، مومن‌آباد، خان خودی، قلعه بالا، احمد بالا، طرود، قهج علیا، قهج سفلی، زرگر، میغان، قلعه نوخرقان، گلستان، مزج، جیلان، ابر، دشت شاد، قوشه دگرمان، کرنگ، حق الخواجه، کلاته اسد، محمدآباد، حسین آباد کالپوش، نام نیک، ری‌آباد، نردین، فرومد، رضوان، کردآباد، هونستان و کوهان، بکران، باغچه، طلوبین، فولاد محله، چاشم، کهن آباد و رکن آباد برگزار می‌شود.