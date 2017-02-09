به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای رفع محرومیت از استان و توسعه استان همه باید تلاش کرده و از حداقل امکانات حداکثر استفاده را ببریم.

وی با اشاره به برنامه های دهه فجر امسال تصریح کرد: در دهه فجر امسال پروژه‌های خوبی در استان افتتاح و یا کلنگ‌زنی شدند.

خادمی تصریح کرد: تاثیر مثبت و خوب این پروژه‌ها در رفاه مردم قابل مشاهده است.

وی گیاهان دارویی را از ظرفیتهای خوب استان برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: این استان در راستای گیاهان دارویی ظرفیت مناسبی دارد.

خادمی حمایت از واحدهای دانش‌بنیان استان را ضروری دانست و گفت: حمایت از واحدهای دانش‌بنیان و توسعه واحدهای تحقیقی از خواسته‌های استان از وزارت صنعت است.