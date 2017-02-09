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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۲

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور؛

۵۴۰۰ واحد صنعتی در کشور تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند

۵۴۰۰ واحد صنعتی در کشور تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند

یاسوج- معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: ۵۴۰۰ واحد صنعتی در کشور تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صادق زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه  کارگروه پژوهش و فناوری کهگیلویه و بویراحمد افزود: هدف گذاری ۱۶ هزار  میلیارد تومانی برای ارائه تسهیلات رونق تولید در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ۷۵۰۰ واحد صنعتی و ۲۵۰۰ طرح از این تسهیلات بهره مند می شوند، عنوان کرد: این تسهیلات با متوسط کشوری ۲ میلیارد تومان و بین ۱ تا ۳ میلیارد تومان ارائه می شود.

صادق زاده با اشاره به اینکه طرح رونق تولید از جمله پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی است ابراز داشت: عملکرد صنعت، معدن و تجارت  بانک ها و کارگروه ها  در راستای ارائه این تسهیلات مناسب است.

صادق زاده گفت: به واسطه طرح رونق تولید  تعداد زیادی از واحد های دارای مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند.

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه انتظار است که با نظارت مناسب  تسهیلات در راستای همان طرح پیشنهادی برای رونق تولید و راه اندازی واحد ها هزینه شود افزود: به طور کلی این طرح موفقیت های مناسبی را داشت.

کد مطلب 3901799

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