نيروي انتظامي وظيفه مهمي در حفظ نظم و امنيت انتخابات برعهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراك، عبدالله سهرابي در ديدار فرماندهان و نماينده ولي فقيه در نيروي انتظامي استان مركزي همزمان با هفته ناجا افزود: مهمترين ماموريتي كه اين روزها جدي تر شده، حفظ امنيت انتخابات است كه به عهده اين نيرو نيز گذاشته شده است.

وي انتخابات را فصل الخطاب فعاليت دولت و نظام خواند و گفت: چشم دوست و دشمن مثل هميشه به انتخابات ايران دوخته شده است.

وي با تاكيد بر اينكه ما در هر سمتي در اين انتخابات بايد وظيفه خود را بدون اغماض درست انجام دهيم اضافه كرد: برگزاري انتخابات چهارمين دوره خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها ، افزايش جمعيت داراي حق راي و تعداد شعبات اخذ راي از ويژگي هاي عمده اين انتخابات است كه تلاش هرچه بيشتر و بهتر دست اندركاران انتخابات را مي طلبد.

استاندار مركزي در ادامه با تبريك هفته ناجا به نيروي انتظامي با اشاره به ناكام ماندن استكبار در جنگ نظامي عليه ايران گقت: استكبار نوك پيكان دشمني خود را به سمت نسل نوپاي ايران از طريق تهاجم فرهنگي گرفته است كه هوشياري بيش از پيش دست اندركاران را مي طلبد.

در اين ديدار فرمانده نيروي انتظامي استان مركزي نيز با تاكيد بر اينكه پليس بدون مردم هويت ندارد گفت: در همه جاي دنيا پليس براي امنيت حاكمان است در حاليكه در ايران مردم امينت حاكميت را فراهم مي كنند و پليس براي مردم است.

سردار نبي الله حيدري با اشاره به عملكر نيروي انتظامي استان مركزي درافزايش 83 درصد كشف جرم در استان اضافه كرد: عمده ترين مسئله در جرائم نبود آگاهي و شناخت است كه مهمترين وظيفه ارگانهاي فرهنگي مانند نهاد خانواده، آموزش پرورش است.