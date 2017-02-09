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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۲

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد:

فرصت جذب اعتبارات پژوهشی استان ۷۰ روز است

فرصت جذب اعتبارات پژوهشی استان ۷۰ روز است

یاسوج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کمتر از ۷۰ روز دیگر برای جذب اعتبارات پژوهشی فرصت داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: اولویت پژوهشی ادارات استان هنوز مشخص نیست.

وی با بیان اینکه اعتبارات پژوهشی تمام دستگاه‌های اجرایی استان ۳۴۸ میلیون تومان است، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اعتبارات پژوهشی را جذب کنند.

نوروزی با بیان اینکه تعدادی عناوین برای دستگاههای مختلف مشخص شده است، اظهار داشت: دستگاه‌هایی که زیر مجموعه یک وزارتخانه هستند می‌توانند برنامه مشترک ارائه دهند.

وی تصریح کرد:۳۱ فروردین آخرین مهلت برای جذب این اعتبار است.

نوروزی اظهار داشت: تا هفته آینده و در جلسه بعدی کارگروه باید بخشی از مراحل کار انجام شود.

کد مطلب 3901807

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