فرصت جذب اعتبارات پژوهشی استان ۷۰ روز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: اولویت پژوهشی ادارات استان هنوز مشخص نیست.
وی با بیان اینکه اعتبارات پژوهشی تمام دستگاههای اجرایی استان ۳۴۸ میلیون تومان است، گفت: دستگاههای اجرایی باید اعتبارات پژوهشی را جذب کنند.
نوروزی با بیان اینکه تعدادی عناوین برای دستگاههای مختلف مشخص شده است، اظهار داشت: دستگاههایی که زیر مجموعه یک وزارتخانه هستند میتوانند برنامه مشترک ارائه دهند.
وی تصریح کرد:۳۱ فروردین آخرین مهلت برای جذب این اعتبار است.
نوروزی اظهار داشت: تا هفته آینده و در جلسه بعدی کارگروه باید بخشی از مراحل کار انجام شود.
نظر شما