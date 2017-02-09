۲۷۰۰ شرکت دانش بنیان نوپا و علمی در کشور ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صادق زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه پژوهش و فناوری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد علم نباید متوقف و پارک شود.

صادق زاده تاکید کرد: تشکیل شرکت های دانش بنیان اتفاق خوبی است، اما اگر این شرکت ها به صورت کوچک حفظ شوند و تنها از معافیت ها و تسهیلات استفاده کنند و نتوانند خود را به تولید صنعتی انبوه برسانند نفعی در رشد اقتصادی و صنعت نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: باید در کشور شرکت های دانش بنیان صنعتی داشته باشیم.

صادق زاده به اهمیت ارتباط و زنجیره تولید اشاره کرد و عنوان داشت: باید در زنجیره تولید از دانش بنیان نوپا به تولیدی و از تولیدی به دانش بنیان صنعتی ارتباط برقرار شود.

وی تاکید کرد: اگر این ارتباط و زنجیره به درستی برقرار شود صنعتی که دارای یک محصول است مجبور خواهد شد برای حفظ حیات خود از اندیشه دانش بنیان نوپا و تولیدی استفاده کند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر حلقه های ارتباط به درستی برقرار شود اشتغال مد نظر در چرخه اقتصادی به طور اتوماتیک ایجاد می شود و منفعت های فراوانی برای همه دارد.

صادق زاده با اشاره به ثبت صنعت های دانش بنیان گفت: حدود ۲۸۰ صنعت دانش بنیان ثبت شده است.

صادق زاده به محصولات دانش بنیان اشاره کرد و افزود: این محصولات به دلیل نوپایی و پیدا کردن جایگاه خود در بازار باید تقویت شوند که کد هایی برای محصولات در راستای صادرات و واردات وجود دارد که تاکنون چند هزار محصول با این کد ثبت شده است و این کد ها با هدف رشد و توسعه به محصولات دانش بنیان داده می شود.