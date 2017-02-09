۳۲۰ واحد تحقیق و توسعه در کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صادق زاده شامگاه چهار شنبه در جلسه کارگروه پژوهش و فناوری کهگیلویه و بویراحمد افزود: تا پایان ۹ ماهه اول سال جاری ۳۲۰ واحد تحقیق و توسعه در واحد های صنعتی کشور ایجاد شده است.

صادق زاده با بیان اینکه تا سال ۹۲ در حوزه صنعت کشور ۴۷ واحد تحقیق و توسعه وجود داشت، تاکید کرد: کهگیلویه و بویراحمد دارای ۱۱ واحد تحقیق و توسعه است.

وی افزود: رشد و افزایش تعداد این واحد ها در سه سال گذشته بیش از ۷ برابر تعداد کل واحد ها از سال ۶۸ تا ۹۲ است.

صادق زاده گفت: ممکن است این واحد ها در ابتدای کار با توجه به مشکلات بین صنعت و دانشگاه در شکل گیری خیلی قوی نباشند، اما زیرساخت ها در حال انجام است.

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروهی در استان ها برای شکل گیری یک ارتباط مناسب تر بین دانشگاه و صنعت خبر داد و گفت: از این طریق می توان ظرفیت های مختلف را به هم اتصال داد.

صادق زاده از ثبت بین المللی ۳۱ محصول خبر داد و عنوان داشت: تاکنون ۵۲ محصول نیز به ثبت ملی رسیده است.

وی افزود: استان محصولات با قابلیت ثبت خود را آن اعلام کند تا نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام شود.

صادق زاده اظهار کرد: در فرایند ثبت نام، محصول ابتدا به ثبت ملی و پس از آن به ثبت بین المللی می رسد و در سایت بین المللی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: امکان شکایت در رابطه با تخلفات دیگران در رابطه با محصول ثبت شده و حمایت از محصول در سطح بین المللی از جمله مزایای ثبت بین المللی است.