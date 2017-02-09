به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری به مناسبت ۲۲بهمن با صدور بیانیه ای از مردم حماسه ساز استان خواست تا در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲بهمن حضور به هم رسانند.

در این بیانیه آمده است: اعجاز روشنی که در ۲۲ بهمن سال ۵۷ بر تارک تاریخ نشست میراث گران‌بهای سال‌ها ستوه و ستیز ملتی نستوه بود که به اشارات امام بیداری‌ها، سیطره نظام استبداد و سلسله طاغوت را بر نتابید و با پایمردی به آرمان‌های والای خود که بر افراشتن پرچم توحید، حاکم ساختن نظام مردم‌سالاری دینی و تجلی فرهنگ ریشه گرفته از اسلام ناب بود، دست یافت.

در بخش دیگری از بیانیه رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان می خوانیم: دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن، روز تبلور شکوه و ایثار مردم همیشه سرافراز و آزادۀ جمهوری اسلامی ایران است، در این روزهای عزیز، ملت ایران با رهبری داهیانۀ زعیم بزرگ جهان اسلام و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و با تاسی از آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) طومار ۲۵۰۰ سالۀ رژیم طاغوتی استبداد و استکبار را درهم پیچیدند و روح امید، احساس غرور و خودباوری را در کشور زنده کردند.

شکری در ادامه این بیانیه آورده است: ایران و ایرانی با بصیرت و آگاهی امام راحل(ره)، راه سعادت و حق را در برهه ای از زمان یافت که استکبار جهانی همه چیز کشور از جمله فرهنگ را در دست داشت و در آن زمان بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی برای ملت مسلمان ایران، نور و رهایی را به ارمغان آورد و امروز پس از گذشت سی و هفت سال از عمر با برکت انقلاب، ایران اسلامی در زمره مقتدرترین و موفق ترین نظام های سیاسی منطقه و دنیا شناخته می‌شود تا در نهایت با رهبری مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم و خون شهدا، این نظام به صاحب اصلی اش امام زمان(عج) تقدیم شود.

در پایان بیانیه می خوانیم: اینک مردم ولایتمدار ایران اسلامی در آستانه تصمیمی بزرگ خود را آماده می‌کنند تا در صحنه ای دیگر برگی روشن بر صفحات افتخار آمیز انقلاب اسلامی بیفزایند و با شرکت پرشور در انتخابات پیش رو حماسه ای دیگر خلق کنند و با حضور میلیونی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز جلوه دیگری از خروش غیور مردان و غیور زنان میهن اسلامی بر علیه کفر و با حضور آگاهانه، دشمن شکن و عزت آفرین خود بار دیگر انسجام اسلامی و همبستگی ملت و دولت و عشق به ارزش های الهی انقلاب اسلامی را حول محور ولایت فقیه به عنوان خاری در چشم سران استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار به نمایش خواهند گذاشت.