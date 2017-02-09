شهرداری مریوان قهرمان رقابت های لیگ برتر فوتسال کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهایی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کردستان روز گذشته به پایان رسید و نماینده استان در مسابقات منطقه ای کشور مشخص شد.

شهرداری مریوان، شهدا کرانی حسن آباد بیجار، کالای ورزشی عقاب، چاپ گلی و چاپ معلم هر سه تیم از سنندج و یو پی وی سی سقز در این رقابت ها به صورت دوره ای با هم دیگر به رقابت پرداختند.

در بازی پایانی این دوره از رقابت ها، تیم شهرداری مریوان با شکست چاپ معلم و کسب ۲۱ امتیاز عنوان نخست رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های استان کردستان را بدست آورد، چاپ گلی و معلم نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

از سوی کمیته مسابقات تیم شهدا کرانی حسن آباد به عنوان تیم اخلاق و طهمورث وطنی نیز در جایگاه فنی ترین بازیکن رقابت ها معرفی شدند.

گفتنی است، تیم شهرداری مریوان نماینده استان کردستان در مسابقات منطقه ای کشور سال آینده خواهد بود .