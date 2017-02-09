  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۵

با غلبه بر حریفان؛

شهرداری مریوان قهرمان رقابت های لیگ برتر فوتسال کردستان شد

شهرداری مریوان قهرمان رقابت های لیگ برتر فوتسال کردستان شد

سنندج - شهرداری مریوان در پایان رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های استان کردستان در دیدار نهایی با غلبه بر حریف خود توانست عنوان نخست این مسابقات را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  هفته نهایی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کردستان روز گذشته به پایان رسید و نماینده استان در مسابقات منطقه ای کشور مشخص شد.

شهرداری مریوان، شهدا کرانی حسن آباد بیجار، کالای ورزشی عقاب، چاپ گلی و چاپ معلم هر سه تیم از سنندج و یو پی وی سی سقز در این رقابت ها به صورت دوره ای با هم دیگر به رقابت پرداختند.

در بازی پایانی این دوره از رقابت ها، تیم شهرداری مریوان با شکست چاپ معلم و کسب ۲۱ امتیاز عنوان نخست رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های استان کردستان را بدست آورد، چاپ گلی و معلم نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

از سوی کمیته مسابقات تیم شهدا کرانی حسن آباد به عنوان تیم اخلاق و طهمورث وطنی نیز در جایگاه فنی ترین بازیکن رقابت ها معرفی شدند.

گفتنی است، تیم شهرداری مریوان نماینده استان کردستان در مسابقات منطقه ای کشور سال آینده خواهد بود .

کد مطلب 3901823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها